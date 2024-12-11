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Карина Пардаева
Техника

Японская Japannext выпустила игровой монитор в стиле телевизора 1960-1970-х

Купить его можно примерно за $200 (чуть более 20 тысяч рублей по курсу ЦБ на 11 декабря 2024 года).

  • Монитор имеет диагональ 23,6 дюйма и оснащён двумя ручками для настройки, как и старые телевизоры, пишет Tom's Hardware.
Japannext
Japannext
  • Верхняя ручка отвечает за включение монитора, изменение яркости, а нижняя — за настройку громкости встроенных динамиков мощностью 5 Вт каждый. Дополнительные кнопки находятся на задней панели.
Japannext
Japannext

  • Компания считает, что ретродизайн и поддержка монохромного режима вызовут у пользователей ностальгию по прошлому. Однако большинство параметров монитора можно настроить через цифровое меню.

Технические характеристики JN-V236G180F-RETRO
Технические характеристики JN-V236G180F-RETRO
  • Монитор поступит в продажу в Японии 13 декабря 2024 года. Товары компании также продаются в Германии, Италии, Испании и во Франции.

#новости

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18 комментариев
Цифровые комплексы

Всем ностальгирующим предлагаю устроиться на работу в бюджетное учреждение в райцентр, и не такое ретро можно потрогать

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3
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Griby Lenina

Достаточно сходить в армию.

6
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abubas//

У нас на заводе кинескопный ещё и комп с Pentium 4

2
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Геннадий Карпенко

Работал в шарашкиной конторе которая арендовала помещение в бывшем НИИ машиностроения, ремонт в котором не делали с 70-х годов. Тканевые обои в холе (это был шик тех времен). Унитазы с бочками на верху. Столовая с той же металлической посудой.

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Марк

Может сразу большие ящики с маленьким экраном? В стиле советского телевизора

3
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Big Lebovvski (Владислав)

И водяную линзу к ним. Продается отдельно)))

3
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Слегка Придурковатый

Наебалово - он не ЭЛТ.

1
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