Японская Japannext выпустила игровой монитор в стиле телевизора 1960-1970-х

Купить его можно примерно за $200 (чуть более 20 тысяч рублей по курсу ЦБ на 11 декабря 2024 года).Монитор имеет диагональ 23,6 дюйма и оснащён двумя ручками для настройки, как и старые телевизоры, пишет Tom's Hardware.JapannextВерхняя ручка отвечает за включение монитора, изменение яркости, а нижняя — за настройку громкости встроенных динамиков мощностью 5 Вт каждый. Дополнительные кнопки находятся на задней панели.JapannextКомпания считает, что ретродизайн и поддержка монохромного режима вызовут у пользователей ностальгию по прошлому. Однако большинство параметров монитора можно настроить через цифровое меню.Технические характеристики JN-V236G180F-RETROМонитор поступит в продажу в Японии 13 декабря 2024 года. Товары компании также продаются в Германии, Италии, Испании и во Франции.#новости
Всем ностальгирующим предлагаю устроиться на работу в бюджетное учреждение в райцентр, и не такое ретро можно потрогать
Достаточно сходить в армию.
У нас на заводе кинескопный ещё и комп с Pentium 4
Работал в шарашкиной конторе которая арендовала помещение в бывшем НИИ машиностроения, ремонт в котором не делали с 70-х годов. Тканевые обои в холе (это был шик тех времен). Унитазы с бочками на верху. Столовая с той же металлической посудой.
Может сразу большие ящики с маленьким экраном? В стиле советского телевизора
И водяную линзу к ним. Продается отдельно)))
Наебалово - он не ЭЛТ.