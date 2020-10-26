Через три года платежей колонка перейдёт в собственность пользователя, но отменить подписку нельзя.

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«Яндекс» открыл продажи «Станции Мини» по подписке «Плюс Мульти», заметил редактор vc.ru. В компании уточнили, что запустили её в середине октября. Пользователи могут получить колонку чёрного цвета и подписку на четырех человек за 349 рублей в месяц, платежи нужно вносить в течение трёх лет.

Пользователи получат подписку и «умную» колонку после первого платежа. Через три года ежемесячных платежей «Станция Мини» перейдёт в их собственность. В течение трёх лет пользователь не сможет отменить подписку.

Колонка и «Плюс Мульти» автоматически заблокируются, если пользователь не будет оплачивать подписку на следующий месяц в течение недели. Ими можно будет снова воспользоваться сразу после внесения оплаты.

По подписке «Плюс Мульти» можно будет смотреть фильмы и сериалы на «КиноПоиск HD», слушать музыку и подкасты в «Музыке», получать кешбек баллами в «Такси», «Драйве», «Афише».

«Станция Мини» на «Яндекс.Маркете» стоит 4490 рублей, а подписка «Плюс Мульти» — 299 рублей в месяц.