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Техника
Рая Хачатрян
2010

«Яндекс» начал продавать «Станции Мини» вместе с подпиской «Плюс Мульти» за 349 рублей в месяц Материал редакции

Через три года платежей колонка перейдёт в собственность пользователя, но отменить подписку нельзя.

24 комментария
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«Яндекс» открыл продажи «Станции Мини» по подписке «Плюс Мульти», заметил редактор vc.ru. В компании уточнили, что запустили её в середине октября. Пользователи могут получить колонку чёрного цвета и подписку на четырех человек за 349 рублей в месяц, платежи нужно вносить в течение трёх лет.

Пользователи получат подписку и «умную» колонку после первого платежа. Через три года ежемесячных платежей «Станция Мини» перейдёт в их собственность. В течение трёх лет пользователь не сможет отменить подписку.

Колонка и «Плюс Мульти» автоматически заблокируются, если пользователь не будет оплачивать подписку на следующий месяц в течение недели. Ими можно будет снова воспользоваться сразу после внесения оплаты.

По подписке «Плюс Мульти» можно будет смотреть фильмы и сериалы на «КиноПоиск HD», слушать музыку и подкасты в «Музыке», получать кешбек баллами в «Такси», «Драйве», «Афише».

«Станция Мини» на «Яндекс.Маркете» стоит 4490 рублей, а подписка «Плюс Мульти» — 299 рублей в месяц.

  • Впервые «Яндекс» запустил «Станции» по подписке в октябре 2018 года — за 389 рублей в месяц. После старта программы устройства быстро закончились и позже не появлялись, жаловались потенциальные покупатели. В октябре 2019 года «Яндекс» вновь открыл продажу колонки, но уже за 499 рублей в месяц.

  • За первые шесть месяцев 2019 года «Яндекс» поставил около 60 тысяч «умных» колонок «Яндекс.Станция», а с 10 июля по 31 декабря 2018 года — ещё 40 тысяч устройств, сообщила аналитическая компания Canalys.

#новость #яндекс

Рая Хачатрян
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24 комментария
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Ilgar Dadashov

7

Главная тупость в подписке, что нельзя взять и оплатить остаточную стоимость.

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Иван Иванов

Ilgar
0

 Если следующий месяц не будет оплачен в течение недели, Станция Мини и подписка на Плюс Мульти заблокируется. Ими можно будет снова воспользоваться сразу после того, как вы погасите задолженность. Кстати, с вас сразу спишется вся сумма задолженности.

Судя по всему можно. Нужно задолжать на неделю и потом придётся полностью всё оплатить.

Вопрос в штрафах / пенях, но полного соглашения не нашёл на странице.

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Ilgar Dadashov

Иван
2

Вся сумма это, если ты 3 месяца просрочил, то за 3 месяца и спишут.

Ответить

Иван Иванов

Ilgar
0

Был не прав, спасибо.

Ответить

Антон Адамов

Ilgar
0

Для этого есть кредитка банка

Ответить

Ilgar Dadashov

Антон
1

А причём тут кредитка?

Ответить

Андрей Языков

3
Ответить

lakoros

1

А носки Яндекса когда можно будет в рассрочку взять? Сразу я не потяну.

Ответить

Александр Медведь

lakoros
3

В Яндексе что ли работаешь?

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Александр
0

Работать в нашем банке - большая честь (с) 

Ответить

Илья Прокопенко

0

Я правильно понимаю, что менеджмент осознал, что колонки - это бесперспективное направление, с которым гики уже наигрались, а остальным она нафиг не нужна?
И что это не что иное, как слив остатков?

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житель Кёнигсберга

Илья
1

Ну почему? Детям заходит очень. Взрослым очень удобная штука для "умного" дома.

Ответить

Илья Прокопенко

житель
0

Умный дом даже в минимальном виде у единиц. Я работал в компании Hite Pro, которая производит беспроводные выключатели и умные дома. Да, они интегрируются в сценарии Алисы. Но могу вам дать инсайдерскую инфу, что объемы там мягко говоря не такие, чтобы на них ориентировались колонки. А компания - лидер в России.

Ответить

Giorgiy Kiladze

0

Она никому и даром не нужна 😬

Ответить

Артем Соболевский

Giorgiy
1

Ну так говорить не надо. Находятся все таки люди которые покупают этот товар.

Ответить

Я не скажу свое имя машине

Giorgiy
0

Для детей очень заходит. Музыку, аудиокниги

Ответить

Артем Соболевский

Я
0

Вот-вот, если бы люди такое не покупали, то этот товар даже бы не выставляли на продажу. 

Ответить

Sergey G

0

А есть подписка для одного, но тоже с колонкой? Как вообще эта колонка? Есть у кого-нибудь? Интересует громкость звучания в целом

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Alexandr Simonov

Sergey
0

Имхо лучше будет звучать большая за 499 в месяц.

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Олег Волков

Sergey
0

Если нет претензий к качеству звука, то нормально 🙂 При повышении громкости качество падает, если мы говорим о классической музыке и ей подобной. Для попсы и обычной комнаты 15-20 метров нормально хватает.

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житель Кёнигсберга

0

У меня Станция по подписке. Плюсы, не надо выкидывать сразу 12к рублей. Минусы, подписки в том что нельзя взять хотя бы пару штук на один аккаунт. И то что нельзя в ручную оплатить, списание происходит по каким то своим правилам и если пропустил... в общем не удобно. А так закинул на пару месяцев как на телефон образно говоря и удобно.
Смысл мини по подписке не ясно, лучше уж Станцию взять по подписке, на 150р дороже всего.

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lakoros

0

Если нужна подписка на 4 человека. За 3 года,
Если взять эту : 349*36=12564
Если взять отдельно(3 мес в подарок):  4480 + 300*33=14380.
Выгода есть, Колонку можно еще на распродажах взять за 4т. 

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Я не скажу свое имя машине

0

Бля. Только вчера мультик взял. 

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Ruslan Fatikhov

0

Избавляются от остатков со складов.

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