«Яндекс» начал продавать «Станции Мини» вместе с подпиской «Плюс Мульти» за 349 рублей в месяц Материал редакции
Через три года платежей колонка перейдёт в собственность пользователя, но отменить подписку нельзя.
«Яндекс» открыл продажи «Станции Мини» по подписке «Плюс Мульти», заметил редактор vc.ru. В компании уточнили, что запустили её в середине октября. Пользователи могут получить колонку чёрного цвета и подписку на четырех человек за 349 рублей в месяц, платежи нужно вносить в течение трёх лет.
Пользователи получат подписку и «умную» колонку после первого платежа. Через три года ежемесячных платежей «Станция Мини» перейдёт в их собственность. В течение трёх лет пользователь не сможет отменить подписку.
Колонка и «Плюс Мульти» автоматически заблокируются, если пользователь не будет оплачивать подписку на следующий месяц в течение недели. Ими можно будет снова воспользоваться сразу после внесения оплаты.
По подписке «Плюс Мульти» можно будет смотреть фильмы и сериалы на «КиноПоиск HD», слушать музыку и подкасты в «Музыке», получать кешбек баллами в «Такси», «Драйве», «Афише».
«Станция Мини» на «Яндекс.Маркете» стоит 4490 рублей, а подписка «Плюс Мульти» — 299 рублей в месяц.
Впервые «Яндекс» запустил «Станции» по подписке в октябре 2018 года — за 389 рублей в месяц. После старта программы устройства быстро закончились и позже не появлялись, жаловались потенциальные покупатели. В октябре 2019 года «Яндекс» вновь открыл продажу колонки, но уже за 499 рублей в месяц.
- За первые шесть месяцев 2019 года «Яндекс» поставил около 60 тысяч «умных» колонок «Яндекс.Станция», а с 10 июля по 31 декабря 2018 года — ещё 40 тысяч устройств, сообщила аналитическая компания Canalys.
Главная тупость в подписке, что нельзя взять и оплатить остаточную стоимость.
Если следующий месяц не будет оплачен в течение недели, Станция Мини и подписка на Плюс Мульти заблокируется. Ими можно будет снова воспользоваться сразу после того, как вы погасите задолженность. Кстати, с вас сразу спишется вся сумма задолженности.
Судя по всему можно. Нужно задолжать на неделю и потом придётся полностью всё оплатить.
Вопрос в штрафах / пенях, но полного соглашения не нашёл на странице.
Вся сумма это, если ты 3 месяца просрочил, то за 3 месяца и спишут.
Для этого есть кредитка банка
А носки Яндекса когда можно будет в рассрочку взять? Сразу я не потяну.
В Яндексе что ли работаешь?
Я правильно понимаю, что менеджмент осознал, что колонки - это бесперспективное направление, с которым гики уже наигрались, а остальным она нафиг не нужна?
И что это не что иное, как слив остатков?
Ну почему? Детям заходит очень. Взрослым очень удобная штука для "умного" дома.
Умный дом даже в минимальном виде у единиц. Я работал в компании Hite Pro, которая производит беспроводные выключатели и умные дома. Да, они интегрируются в сценарии Алисы. Но могу вам дать инсайдерскую инфу, что объемы там мягко говоря не такие, чтобы на них ориентировались колонки. А компания - лидер в России.
Она никому и даром не нужна 😬
Ну так говорить не надо. Находятся все таки люди которые покупают этот товар.
Для детей очень заходит. Музыку, аудиокниги
Вот-вот, если бы люди такое не покупали, то этот товар даже бы не выставляли на продажу.
А есть подписка для одного, но тоже с колонкой? Как вообще эта колонка? Есть у кого-нибудь? Интересует громкость звучания в целом
Если нет претензий к качеству звука, то нормально 🙂 При повышении громкости качество падает, если мы говорим о классической музыке и ей подобной. Для попсы и обычной комнаты 15-20 метров нормально хватает.
У меня Станция по подписке. Плюсы, не надо выкидывать сразу 12к рублей. Минусы, подписки в том что нельзя взять хотя бы пару штук на один аккаунт. И то что нельзя в ручную оплатить, списание происходит по каким то своим правилам и если пропустил... в общем не удобно. А так закинул на пару месяцев как на телефон образно говоря и удобно.
Смысл мини по подписке не ясно, лучше уж Станцию взять по подписке, на 150р дороже всего.
Если нужна подписка на 4 человека. За 3 года,
Если взять эту : 349*36=12564
Если взять отдельно(3 мес в подарок): 4480 + 300*33=14380.
Выгода есть, Колонку можно еще на распродажах взять за 4т.
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