«Мегафон» начал продавать планшеты под собственным брендом

Всего — две модели.Купить планшеты Fontel можно в интернет-магазине оператора, а также салонах «Мегафон» и Yota, сообщила компания.Оба устройства оснащены внутренней памятью на 32 ГБ, а также съёмной картой памяти на 128 ГБ. Работают на Android.У модели FT800 диагональ экрана составляет 8 дюймов с разрешением 800 х 1280 пикселей. Основная камера — 2 Мп, фронтальная — на 0,3 Мп.У модели FT1000 диагональ — 10,1 дюйма, разрешение — 1280 x 800 пикселей. Чёткость основной камеры — 5 Мп, фронтальной — 2 Мп.Источник здесь и далее: «Мегафон»Разработкой и поставками планшетов занимается дочерняя компания «Мегафона» — Revo Charge.Стоимость FT800 — 6499 рублей, FT1000 — 7699 рублей.#новости #мегафон
Раньше собственные бренды или раздавали бесплатно или продавали по 300 рублей. Этим собственно и занимался мегафон всегда. А за такую цену, такой мусор, я не куплю никогда 🤣
так о вас никто и не спрашивает, таких как вы 1 на 10млн человек. а вот остальные 90% населения будут очереди с ночи занимать, драться, лижбы побыстрей его купить в салонах связи. очень клевый, очень дешевый. зря сяоми пад 7 про себе неделю назад купил c матовым экраном, надо продавать на авито срочно и покупать ft1000 :))) ребенок визжать от удовольствия такого будет на новый год.
Какие это бренды собственную технику бесплатно раздавали, чёт не припомню?
Да чет доверия к подобному нету
Мусор - да. Цена +- такая же как у других китайцев на этом проце. Так что этот мусор вполне конкурирует с другим аналогичным мусором
Экран 1280*800 😂😂😂