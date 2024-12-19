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Евгения Евсеева
Техника

«Мегафон» начал продавать планшеты под собственным брендом

Всего — две модели.

  • Купить планшеты Fontel можно в интернет-магазине оператора, а также салонах «Мегафон» и Yota, сообщила компания.
  • Оба устройства оснащены внутренней памятью на 32 ГБ, а также съёмной картой памяти на 128 ГБ. Работают на Android.
  • У модели FT800 диагональ экрана составляет 8 дюймов с разрешением 800 х 1280 пикселей. Основная камера — 2 Мп, фронтальная — на 0,3 Мп.
  • У модели FT1000 диагональ — 10,1 дюйма, разрешение — 1280 x 800 пикселей. Чёткость основной камеры — 5 Мп, фронтальной — 2 Мп.
Источник здесь и далее: «Мегафон»
Источник здесь и далее: «Мегафон»
  • Разработкой и поставками планшетов занимается дочерняя компания «Мегафона» — Revo Charge.
«Мегафон» начал продавать планшеты под собственным брендом
«Мегафон» начал продавать планшеты под собственным брендом
«Мегафон» начал продавать планшеты под собственным брендом

#новости #мегафон

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22
11
133 комментария
Сергей Романов

Раньше собственные бренды или раздавали бесплатно или продавали по 300 рублей. Этим собственно и занимался мегафон всегда. А за такую цену, такой мусор, я не куплю никогда 🤣

19
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Денис

так о вас никто и не спрашивает, таких как вы 1 на 10млн человек. а вот остальные 90% населения будут очереди с ночи занимать, драться, лижбы побыстрей его купить в салонах связи. очень клевый, очень дешевый. зря сяоми пад 7 про себе неделю назад купил c матовым экраном, надо продавать на авито срочно и покупать ft1000 :))) ребенок визжать от удовольствия такого будет на новый год.

22
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Пётр Радищев

Какие это бренды собственную технику бесплатно раздавали, чёт не припомню?

1
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буква Ю

Да чет доверия к подобному нету

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Oleg Vinokur

Мусор - да. Цена +- такая же как у других китайцев на этом проце. Так что этот мусор вполне конкурирует с другим аналогичным мусором

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abubas//

Экран 1280*800 😂😂😂

15
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Павел Блахин
9
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