Serene представила клавиатуру из цельного алюминия за $1500

Доставки в Россию и Украину нет.У клавиатуры Icebreaker есть 65%-й форм-фактор. Размеры — 450 x 44 x 24 мм, вес не уточняется. Колпачки клавиш тоже сделаны из алюминия, пишет The Verge.В клавиатуре установлен поворотный регулятор EC11, а также предусмотрены два силиконовых демпфера для снижения шума и вибраций. Встроенный аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч позволит клавиатуре работать три месяца без подзарядки, обещает производитель.Источник: Serene IndustriesДизайн клавиатуры Icebreaker вдохновлён зданием Флэтайрон-билдинг в Нью-Йорке. Основатель Serene Industries Денис Агарков рассказывал Null Society, что он стремился создать устройство, которое выделялось бы на фоне остальных.Клавиатура Icebreaker понравится коллекционерам и энтузиастам, которые ищут что-то необычное и эксклюзивное, отмечает The Verge.Проводная клавиатура стоит $1500 (149,8 тысячи рублей по данным ЦБ на 25 декабря 2025 года), Bluetooth-версия и с магнитными переключателями Hall Effect — $1600 (159,7 тысячи рублей по данным ЦБ на 25 декабря 2024 года). Устройство доступно в серебристом и чёрном цвете.Клавиатура в чёрном корпусе стоит дороже — $2100 (209,7 тысячи рублей по данным ЦБ на 25 декабря 2024 года). Предзаказ доступен до 28 января 2025 года.#новости
Что-то в стиле Тёмы Лебедева. Много красивых слов, а по факту какая-то фетиш-ерунда
не видел красивых слов у лебедева, кроме мата через каждое слово. а уж о том что он делал, а он что-то делал за 20 лет, кроме как обсирал тех кто у него сайт за 10млн$ отказался заказывать? например? хоть одно творение интересное умное и продуманное?
Думаю, они в разных категориях, их сложно сравнивать.
Компания Тёмы пытается заниматься дизайном, промдизайном в том числе. А дизайн подразумевает изготовление функциональных и удобных для человека сущностей.
Эта клавиатура очевидно тяжелая, неудобная, ужасно непрактичная и дорогая. В довершение ко всему странно выглядит. Все признаки искусства, а не дизайна.
Говорят, каждому российскому промдизайнеру во время учёбы в ВУЗах специальный секретный отдел прививает сублиминальную тягу к созданию безумных дорогих клавиатур.
Лебедев (тот, что ещё путешествовал) почти раскрыл участников этого заговора, и его пришлось подменить синеволосым клоном со встроенной телеантенной. 🫡
Высокий дизигн не иначе
Как её чистить-то? Цельную. Непрактично