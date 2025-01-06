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Полина Лааксо
Техника

На выставке CES показали «эргономичную» клавиатуру с автовыдвижными модулями — клавишами и тачпадом или мышкой

Стоит $700 — 71 тысячу рублей по курсу ЦБ на 6 января 2025 года.

  • Autokeybo состоит из трёх основных элементов. Первый — панель, которая служит подставкой для рук и «бортовым компьютером» на базе Linux, оснащённым разъёмами HDMI и USB-C.
  • Остальные два элемента — выдвижные блоки со сменяющимися секциями. В правой части есть клавиши и тачпад, который можно заменить компактной мышкой. В левой — два «набора» клавиш.
Источник: Autokeybo — если не указано иное
Пример использования с мышкой
  • Модули меняются, когда пользователь поднимает кисти рук. Этот жест считывают алгоритмы машинного зрения.
  • На сайте разработчика говорится, что скорость отклика можно настроить вручную. Помимо этого, есть возможность включить полуавтоматический режим.
Пример использования с тачпадом. Источник: YouTube-канал My Car Update
  • Идея более «эргономичной» клавиатуры родилась при работе над соцпроектом Equalizer Interface для людей с травмами плечевого сустава. Но разработчик считает, что устройство также подойдёт тем, кто устаёт «перекладывать» руку с клавиш на мышку или же тачпад и обратно, и поможет избавить от напряжения в плечах и кистях.
  • Когда выйдет Autokeybo и где будет продаваться — неизвестно. На сайте производителя пока что доступна только форма для брони.
На выставке CES показали «эргономичную» клавиатуру с автовыдвижными модулями — клавишами и тачпадом или мышкой
Устройство в сложенном виде
Устройство в сложенном виде

#новости #клавиатуры

2020
44
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78 комментариев
Что-то там про имя и машину

Хуета из-под ногтей

21
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Echo

Клава полная хрень. Они видимо ничего не знают об эргономике))

3
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Малкин Никита

Из под коня

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Lupus Canus

Абсолютно.
Для презентации такого "чюда" что-то маловато бородатых в кепочках, тёлочек с волосами под мышками и почему-то нет картонного стакана из старбакса на заднем плане.
Что-то плохо подготовились.

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Семён Аксёнов

Она просто опережает свое время

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Михаил Емельченков

Кондовая хренотень. Ощущение, что цес превращается в выставку фрик-проектов.

6
1
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Тарас Козлов

Есть такое

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