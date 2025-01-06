На выставке CES показали «эргономичную» клавиатуру с автовыдвижными модулями — клавишами и тачпадом или мышкой

Стоит $700 — 71 тысячу рублей по курсу ЦБ на 6 января 2025 года. Autokeybo состоит из трёх основных элементов. Первый — панель, которая служит подставкой для рук и «бортовым компьютером» на базе Linux, оснащённым разъёмами HDMI и USB-C.Остальные два элемента — выдвижные блоки со сменяющимися секциями. В правой части есть клавиши и тачпад, который можно заменить компактной мышкой. В левой — два «набора» клавиш.Источник: Autokeybo — если не указано иноеПример использования с мышкойМодули меняются, когда пользователь поднимает кисти рук. Этот жест считывают алгоритмы машинного зрения.На сайте разработчика говорится, что скорость отклика можно настроить вручную. Помимо этого, есть возможность включить полуавтоматический режим.Пример использования с тачпадом. Источник: YouTube-канал My Car UpdateИдея более «эргономичной» клавиатуры родилась при работе над соцпроектом Equalizer Interface для людей с травмами плечевого сустава. Но разработчик считает, что устройство также подойдёт тем, кто устаёт «перекладывать» руку с клавиш на мышку или же тачпад и обратно, и поможет избавить от напряжения в плечах и кистях.Когда выйдет Autokeybo и где будет продаваться — неизвестно. На сайте производителя пока что доступна только форма для брони.Устройство в сложенном виде#новости #клавиатуры
Хуета из-под ногтей
Клава полная хрень. Они видимо ничего не знают об эргономике))
Из под коня
Абсолютно.
Для презентации такого "чюда" что-то маловато бородатых в кепочках, тёлочек с волосами под мышками и почему-то нет картонного стакана из старбакса на заднем плане.
Что-то плохо подготовились.
Она просто опережает свое время
Кондовая хренотень. Ощущение, что цес превращается в выставку фрик-проектов.
Есть такое