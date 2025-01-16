Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Крипто
Маркетплейсы
Образование
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
DTF
Техника

Nintendo анонсировала игровую консоль Switch 2

Первую консоль компания показала ещё в 2016 году.

  • Nintendo представила свою следующую консоль. Компания показала в ролике дизайн устройства, которое получило название Switch 2. Продажи консоли начнутся в 2025 году.
  • Как и предшествующая модель, Switch 2 — гибридная консоль, которую можно использовать как дома, так и в портативном режиме. Съёмные контроллеры Joy-Con теперь крепятся с помощью магнитов и стали немного больше, а улучшенные характеристики обеспечивают более высокую производительность игр.
  • Switch 2 сохранила форм-фактор предыдущей модели. Консоль стала крупнее, в том числе получив увеличенный экран. Официальные характеристики пока неизвестны, но, согласно утечкам, диагональ дисплея составит 8 дюймов.
  • В трейлере компания Nintendo показала новую часть Mario Kart, которая выйдет на Switch 2. Другие заявленные для консоли игры пока неизвестны.
  • 2 апреля 2025 года компания проведёт презентацию, на которой поделится подробностями об устройстве и покажет игры для Switch 2.
  • Nintendo Switch 2 получила обратную совместимость с играми для Switch первого поколения. Это касается как цифровых, так и физических изданий. В Nintendo отметили, что некоторые игры со Switch нельзя будет запустить на Switch 2 — детали об этом станут известны позже.
  • У Switch 2 пока нет даты релиза. Инсайдеры ранее сообщали о выходе консоли в мае-июне 2025 года.

Фотографии

Nintendo анонсировала игровую консоль Switch 2
Nintendo анонсировала игровую консоль Switch 2
Nintendo анонсировала игровую консоль Switch 2
Nintendo анонсировала игровую консоль Switch 2
Nintendo анонсировала игровую консоль Switch 2

#новости #nintendo #switch

1616
44
32 комментария
Unknown

Не понимаю до сих пор почему Ростех еще не сделал Dandy Switch и не ввел утилизационный сбор на остальные приставке в размере 100 тыс рублей !?

12
Ответить
Robert47

тебе нужно обратиться в Росстех с оффициальным предложением

10
Ответить
Сергей

Ростех уже сделал телефон как то…

3
2
Ответить
Yaroslav Makarov

Ха-ха-ха, вот это юморок, ахаххаа

1
Ответить
Vyacheslav Latkin

А черные рамки вокруг экрана все шире и больше, это, наверное, чтобы через пару лет увеличить экран и продать свитч еще раз.....🫠

5
Ответить
Бегите, глупцы!

ну и скам
т.е. вместо того, чтобы сделать меньше рамки, они просто сделали больше экран у консоли, которая в первую очередь ценится за свою потративность
к тому же в видосе новому свитчу почему то противопоставляется обычный старый свитч, а не олед версия, у которой рамки тоньше, чем у новой косоли
теперь видимо придется ждать какой нить "про" версии, где рамки будут меньше
грубо говоря, владельцу олед версии смысла покупать новую консоль как будто бы и нет

сраные капиталисты

3
Ответить
Твердыня

старые капиталистыНу да, ждём КНДР ответ

4
Ответить