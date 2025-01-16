Nintendo анонсировала игровую консоль Switch 2

Первую консоль компания показала ещё в 2016 году.Nintendo представила свою следующую консоль. Компания показала в ролике дизайн устройства, которое получило название Switch 2. Продажи консоли начнутся в 2025 году.Как и предшествующая модель, Switch 2 — гибридная консоль, которую можно использовать как дома, так и в портативном режиме. Съёмные контроллеры Joy-Con теперь крепятся с помощью магнитов и стали немного больше, а улучшенные характеристики обеспечивают более высокую производительность игр.Switch 2 сохранила форм-фактор предыдущей модели. Консоль стала крупнее, в том числе получив увеличенный экран. Официальные характеристики пока неизвестны, но, согласно утечкам, диагональ дисплея составит 8 дюймов.В трейлере компания Nintendo показала новую часть Mario Kart, которая выйдет на Switch 2. Другие заявленные для консоли игры пока неизвестны.2 апреля 2025 года компания проведёт презентацию, на которой поделится подробностями об устройстве и покажет игры для Switch 2.Nintendo Switch 2 получила обратную совместимость с играми для Switch первого поколения. Это касается как цифровых, так и физических изданий. В Nintendo отметили, что некоторые игры со Switch нельзя будет запустить на Switch 2 — детали об этом станут известны позже.У Switch 2 пока нет даты релиза. Инсайдеры ранее сообщали о выходе консоли в мае-июне 2025 года.Фотографии#новости #nintendo #switch
Не понимаю до сих пор почему Ростех еще не сделал Dandy Switch и не ввел утилизационный сбор на остальные приставке в размере 100 тыс рублей !?
тебе нужно обратиться в Росстех с оффициальным предложением
Ростех уже сделал телефон как то…
Ха-ха-ха, вот это юморок, ахаххаа
А черные рамки вокруг экрана все шире и больше, это, наверное, чтобы через пару лет увеличить экран и продать свитч еще раз.....🫠
ну и скам
т.е. вместо того, чтобы сделать меньше рамки, они просто сделали больше экран у консоли, которая в первую очередь ценится за свою потративность
к тому же в видосе новому свитчу почему то противопоставляется обычный старый свитч, а не олед версия, у которой рамки тоньше, чем у новой косоли
теперь видимо придется ждать какой нить "про" версии, где рамки будут меньше
грубо говоря, владельцу олед версии смысла покупать новую консоль как будто бы и нет
сраные капиталисты
старые капиталистыНу да, ждём КНДР ответ