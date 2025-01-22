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Ася Карпова
Техника

Meta* запланировала выпустить AR-очки Artemis, наушники с камерами, «умные» часы и очки для спортсменов — Bloomberg

Очки дополненной реальности могут выйти в 2027 году, предполагают источники агентства в компании.

  • Meta* откажется от прототипа AR-очков Orion, вместо них она может выпустить устройство под кодовым названием Artemis в 2027 году, рассказали источники Bloomberg.
Прототип AR-очков Orion. Источник: Bloomberg
Прототип AR-очков Orion. Источник: Bloomberg
  • Компания также работает над «умными» очками для велосипедистов и спортсменов с камерой в центре оправы. За основу планируют взять модель Sphaera от бренда Oakley.
Спортивные очки Sphaera. Источник: Oakley
Спортивные очки Sphaera. Источник: Oakley
  • Ещё одна модель — очки под кодовым названием Hypernova. У них будет дисплей в нижней части правой линзы, чтобы проецировать перед глазами пользователя информацию из приложений, уведомления и фотографии. Некоторые сотрудники Meta* ожидают, что Hypernova будут стоить около $1000 (чуть больше 99 тысяч рублей по курсу ЦБ на 22 января 2025 года).
  • Meta* также может выпустить «умные» часы с дисплеем для вывода фотографий, сделанных с помощью очков, в 2025 году.
  • По словам собеседников Bloomberg, компания разрабатывает наушники Camera Buds со встроенными камерами — их можно будет попросить рассказать про объекты вокруг. Продукт может появиться на рынке не раньше 2027 года.
  • Первые «умные» очки с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки без наушников Meta* выпустила в 2021 году.
  • В 2023-м вышли очки Ray-Ban Meta* Smart Glasses с камерой 12 мегапикселей для фотографий и видео в 1080p по цене $299 (29 тысяч рублей).
  • В декабре 2024 года Financial Times сообщила, что компания может выпустить обновлённые Ray-Ban с дисплеем для уведомлений или ответов ИИ-помощника во второй половине 2025 года.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.

#новости #meta

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10 комментариев
Вадим Д.

AR-очки Orion оценят все пенсионеры! Можно в роговой оправе выпускать, блеск будет 👍🏻
Ну а наушники с камерами — просто прорыв! Сразу видно — нечем инженерам заняться.

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Степан Беленький

Идеи, видимо, уже совсем закончились

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Big Lebovvski (Владислав)

В России к таким очкам должна идти наклейка на лоб носящего очки с надписью - вас снимает видеокамера. А иначе уголовка. Тут вам не там.

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Евгений Куртуков

Рассматривать своих уволенных руководителей метавселенной? Или играть в "найди все гендеры на картинке"?

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Vadim Anjelov

Если так смотреть, то это всё что-то на подобие связки нескольких умных устройств - очки связываются с часами и на них можно смотреть то, что снимают очки. В целом звучит прикольно, но теперь слова "незаконная съёмка" сразу забываются

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evgeniyaniya

Не знаю насколько такие очки будут пользоваться спросом, но как будто особой пользы от них нет, когда под рукой есть куча гаджетов, очки уж точно будут лишними

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Илья

Молодцы, продолжают закапывать себя а потом блочить конкурентов.

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