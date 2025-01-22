Meta* запланировала выпустить AR-очки Artemis, наушники с камерами, «умные» часы и очки для спортсменов — Bloomberg

Очки дополненной реальности могут выйти в 2027 году, предполагают источники агентства в компании.Meta* откажется от прототипа AR-очков Orion, вместо них она может выпустить устройство под кодовым названием Artemis в 2027 году, рассказали источники Bloomberg.Прототип AR-очков Orion. Источник: BloombergКомпания также работает над «умными» очками для велосипедистов и спортсменов с камерой в центре оправы. За основу планируют взять модель Sphaera от бренда Oakley.Спортивные очки Sphaera. Источник: OakleyЕщё одна модель — очки под кодовым названием Hypernova. У них будет дисплей в нижней части правой линзы, чтобы проецировать перед глазами пользователя информацию из приложений, уведомления и фотографии. Некоторые сотрудники Meta* ожидают, что Hypernova будут стоить около $1000 (чуть больше 99 тысяч рублей по курсу ЦБ на 22 января 2025 года).Meta* также может выпустить «умные» часы с дисплеем для вывода фотографий, сделанных с помощью очков, в 2025 году.По словам собеседников Bloomberg, компания разрабатывает наушники Camera Buds со встроенными камерами — их можно будет попросить рассказать про объекты вокруг. Продукт может появиться на рынке не раньше 2027 года.Первые «умные» очки с возможностью съёмки видео и прослушивания музыки без наушников Meta* выпустила в 2021 году.В 2023-м вышли очки Ray-Ban Meta* Smart Glasses с камерой 12 мегапикселей для фотографий и видео в 1080p по цене $299 (29 тысяч рублей).В декабре 2024 года Financial Times сообщила, что компания может выпустить обновлённые Ray-Ban с дисплеем для уведомлений или ответов ИИ-помощника во второй половине 2025 года.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #meta
AR-очки Orion оценят все пенсионеры! Можно в роговой оправе выпускать, блеск будет 👍🏻
Ну а наушники с камерами — просто прорыв! Сразу видно — нечем инженерам заняться.
Идеи, видимо, уже совсем закончились
В России к таким очкам должна идти наклейка на лоб носящего очки с надписью - вас снимает видеокамера. А иначе уголовка. Тут вам не там.
Рассматривать своих уволенных руководителей метавселенной? Или играть в "найди все гендеры на картинке"?
Если так смотреть, то это всё что-то на подобие связки нескольких умных устройств - очки связываются с часами и на них можно смотреть то, что снимают очки. В целом звучит прикольно, но теперь слова "незаконная съёмка" сразу забываются
Не знаю насколько такие очки будут пользоваться спросом, но как будто особой пользы от них нет, когда под рукой есть куча гаджетов, очки уж точно будут лишними
Молодцы, продолжают закапывать себя а потом блочить конкурентов.