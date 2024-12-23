Meta* запланировала добавить в свои «умные» очки Ray-Ban дисплей — FT

На нём, вероятно, будут показывать уведомления и ответы ИИ-помощника.По словам источников Financial Times, знакомых с планами компании, Meta* может выпустить обновлённые «умные» очки Ray-Ban уже во второй половине 2025 года.Небольшой дисплей, вероятно, будет предназначен для показа уведомлений или ответов ИИ-помощника Meta*. Сейчас помощник передаёт текст через встроенные динамики, пишет 9To5Mac.В сентябре 2024 года компания представила прототип очков дополненной реальности Orion. Собеседники FT говорят, что она ускорила работу над ними после «восторженных» отзывов первых тестировщиков. Однако, скорее всего, до выхода потребительской версии может пройти ещё несколько лет.Обновлённые «умные» очки Ray-Ban с возможностью вести прямые трансляции Meta* показала в сентябре 2023-го и постепенно добавляет в них ИИ-функции — например, перевод в реальном времени. Как пишет FT, устройство «стало неожиданным хитом» среди пользователей.Источник: 9To5Mac*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #rayban #meta
А если установить на очки браузер, то можно навсегда оставаться в интернете, вааааууууу
Выражение вечно ты в своих интернетах приобретет новый смысл
Лично мне кажется, что подобные технологии однозначно найдут своего покупателя, потому что по сути у тебя маленький компьютер в очках. А если очки будут включаться после того, как говоришь "Джарвис", то фанаты Тони Старка сразу выстроятся в очередь за их покупкой)
Они очень зашли даже без дисплея. Пишет видео в хорошем качестве, музыку тоже очень достойно воспроизводит.
Из минусов - стоят как пол айфона.
Кажется, что абсолютно ненужная вещь, которая будет только отвлекать
"После «восторженных» отзывов первых тестировщиков". Отзывы уже разместили на независимый ютуб?
До чего техника дошла, это очень круто, но с другой стороны плачевно, люди совсем перестанут напрягать свой мозг, что чревато снижением степени интеллектуальных способностей.