Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Карьера
Крипто
Маркетплейсы
Право
AI
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Техника

Meta* запланировала добавить в свои «умные» очки Ray-Ban дисплей — FT

На нём, вероятно, будут показывать уведомления и ответы ИИ-помощника.

  • По словам источников Financial Times, знакомых с планами компании, Meta* может выпустить обновлённые «умные» очки Ray-Ban уже во второй половине 2025 года.
  • Небольшой дисплей, вероятно, будет предназначен для показа уведомлений или ответов ИИ-помощника Meta*. Сейчас помощник передаёт текст через встроенные динамики, пишет 9To5Mac.
  • В сентябре 2024 года компания представила прототип очков дополненной реальности Orion. Собеседники FT говорят, что она ускорила работу над ними после «восторженных» отзывов первых тестировщиков. Однако, скорее всего, до выхода потребительской версии может пройти ещё несколько лет.
  • Обновлённые «умные» очки Ray-Ban с возможностью вести прямые трансляции Meta* показала в сентябре 2023-го и постепенно добавляет в них ИИ-функции — например, перевод в реальном времени. Как пишет FT, устройство «стало неожиданным хитом» среди пользователей.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2F9to5mac.com%2F2024%2F12%2F23%2Fray-ban-meta-smart-glasses-could-get-a-display-next-year%2F&postId=" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">9To5Mac</a>
Источник: 9To5Mac

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #rayban #meta

88
20 комментариев
Redmadpanda

А если установить на очки браузер, то можно навсегда оставаться в интернете, вааааууууу

4
Ответить
Тот самый чел

Выражение вечно ты в своих интернетах приобретет новый смысл

Ответить
Тётя Сара Моргенштерн

Лично мне кажется, что подобные технологии однозначно найдут своего покупателя, потому что по сути у тебя маленький компьютер в очках. А если очки будут включаться после того, как говоришь "Джарвис", то фанаты Тони Старка сразу выстроятся в очередь за их покупкой)

1
Ответить
Дрюс Уилис

Они очень зашли даже без дисплея. Пишет видео в хорошем качестве, музыку тоже очень достойно воспроизводит.
Из минусов - стоят как пол айфона.

Ответить
Ярослав Богданов

Кажется, что абсолютно ненужная вещь, которая будет только отвлекать

Ответить
Anton Rozhkov

"После «восторженных» отзывов первых тестировщиков". Отзывы уже разместили на независимый ютуб?

1
Ответить
Jeff Trump

До чего техника дошла, это очень круто, но с другой стороны плачевно, люди совсем перестанут напрягать свой мозг, что чревато снижением степени интеллектуальных способностей.

1
Ответить