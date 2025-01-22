Samsung анонсировала смартфоны Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra

В России ритейлеры открыли предзаказ по цене от 100 тысяч рублей.Компания провела первую в 2025 году презентацию Unpacked.Galaxy S25 и S25 PlusОба смартфона оснащены чипами Qualcomm Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти. Для сравнения: у предыдущей модели S24 было 8 ГБ оперативной памяти.Экраны — Dynamic AMOLED 2X, диагональ S25 — 6,2 дюйма, S25 Plus — 6,7 дюйма. Пиковая яркость — 2600 нит, «суперплавная» частота обновления — 120 Гц.Камеры одинаковые: 50-мегапиксельная, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и 10-мегапиксельный телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, а также 12-мегапиксельная фронтальная камера.Ёмкость аккумулятора у Galaxy S25 — 4000 мА·ч, у S25 Plus — 4900 мА·ч. Такие же показатели были у моделей в линейке S24.Оба смартфона легче «предшественников» — 162 г для S25 и 190 г для S25 Plus против 167 г у S24 и 196 г у S24 Plus, и тоньше — 7,2 мм и 7,3 мм соответственно против 7,6 мм и 7,7 мм соответственно.Среди поддерживаемых функций Galaxy AI много тех, которые появились ещё в 2024 году, отмечает The Verge. В том числе инструменты для редактирования фотографий, которые теперь стали работать быстрее.У смартфонов появилась продвинутая интеграция с Google Gemini, доступ к которому открывается по боковой кнопке. Например, «можно одной командой найти расписание матчей любимой спортивной команды и добавить его в календарь».Galaxy S25 (слева) и S25 Plus (справа). Источник: The VergeВ России предзаказ на смартфоны уже открыл, например, «Яндекс Маркет». Цена на S25 128 ГБ составит от 99 990 рублей в зависимости от комплектации и продавца, S25 Plus 256 ГБ — от 129 990 рублей.Galaxy S25 UltraGalaxy S25 Ultra со стилусом в комплекте также работает на чипе Snapdragon 8 Elite, поддерживает 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной.Ёмкость аккумулятора — 5000 мА·ч. Диагональ экрана — 6,9 дюйма, вес — 218 г, толщина — 8,2 мм. Диагональ у Galaxy S24 Ultra была 6,8 дюйма, вес — 232 г, а толщина — 8,6 мм.Смартфон оснащен четырьмя задними камерами: 50-мегапиксельной сверхширокоугольной, 200-мегапиксельной широкоугольной и двумя телеобъективами — на 10 МП с трёхкратным оптическим зумом и на 50 МП с пятикратным. Фронтальная камера — 12 МП.Источник: The VergeВ России стоимость S25 Ultra 256 ГБ на «Яндекс Маркете» будет от 159 990 рублей. Поставки всех трёх моделей начнутся 7 февраля 2025 года, пишет TechCrunch.#новости #samsung #unpacked
все хотели вернуться в прошлое!
Скоро нас это ждет)
Надеюсь тут не сидят китайские инженеры, иначе через полдня скопируют 😅
У меня Samsung s10. Хотел обновнить на более новую модель. Посмотреть s22, 23, 24 и это ужасно. Технический преимуществ ноль, а качество сборки сильно упало. Телефонф даже противно держать в руках. Samsung пора закрываться!
Да, S10 действительно космос, дизайн опередивший время)
Ты теперь под каждой новостью про Samsung будешь накидывать этот текст с разными вариациями? И ошибок больше стало. Заносят хуже?