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Евгения Евсеева
Техника

Apple показала прототип «умной» лампы в стиле Pixar — она умеет отслеживать движения

Планирует ли Apple выпускать такие лампы — неизвестно

  • Внимание на январскую статью Apple о робототехнике обратило издание Macrumors. Команда исследователей создала прототип «умной» лампы, которая похожа на лампу-талисман студии Pixar.
  • К тексту они приложили видео, где показано, как с лампой взаимодействует человек: она умеет «танцевать» и светить по направлению — указать его можно жестом или голосом. Также ей можно ставить напоминания — например, «выпить воды», тогда лампа укажет светом на кружку или подтолкнёт её.

#apple #новости

7
22 комментария
Kay Zelinsky

Переизобрели xiaomi mijia?)

7
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Виктор

Китайский хлам не нужен

3
1
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Император Нолимоций

Так это ж было не эмэйзинг.

1
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Торин Дубощит

Нет, яблоко раза в 10 дороже будет

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Big Lebovvski (Владислав)

Лампа должна светить. Это не дилдо, это лампа. Всё что от неё требуется - светить. Как сердце Данко бл. А куда направить свет я сам разберусь .

6
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Ушел за пивом

Иногда хочется разную яркость и температуру цвета (а лучше чтобы подстраивалась под погоду за окном). Плюс зонирование и сценарии. Если правильно построить, то все это достаточно удобно. Но к сожалению, у обывателя до сих пор «умный дом» сводится к включению и выключении со смартфона.

Зы я не про данный девайс, а в целом

1
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Griby Lenina

Это вы писали хвалебные комментарии андроиду?

4
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