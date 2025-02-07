Apple показала прототип «умной» лампы в стиле Pixar — она умеет отслеживать движения

Планирует ли Apple выпускать такие лампы — неизвестноВнимание на январскую статью Apple о робототехнике обратило издание Macrumors. Команда исследователей создала прототип «умной» лампы, которая похожа на лампу-талисман студии Pixar.К тексту они приложили видео, где показано, как с лампой взаимодействует человек: она умеет «танцевать» и светить по направлению — указать его можно жестом или голосом. Также ей можно ставить напоминания — например, «выпить воды», тогда лампа укажет светом на кружку или подтолкнёт её.#apple #новости
Переизобрели xiaomi mijia?)
Китайский хлам не нужен
Так это ж было не эмэйзинг.
Нет, яблоко раза в 10 дороже будет
Лампа должна светить. Это не дилдо, это лампа. Всё что от неё требуется - светить. Как сердце Данко бл. А куда направить свет я сам разберусь .
Иногда хочется разную яркость и температуру цвета (а лучше чтобы подстраивалась под погоду за окном). Плюс зонирование и сценарии. Если правильно построить, то все это достаточно удобно. Но к сожалению, у обывателя до сих пор «умный дом» сводится к включению и выключении со смартфона.
Зы я не про данный девайс, а в целом
Это вы писали хвалебные комментарии андроиду?