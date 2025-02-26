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Карина Пардаева
Техника

Framework представила модульный мини-ПК с объёмом корпуса в 4,5 литра

Работает на процессоре AMD Ryzen AI Max.

  • Внутри Framework Desktop установлена материнская плата в уменьшенном форм-факторе и блок питания на 400 Вт. Устройство доступно в двух версиях: с процессором AMD Ryzen AI Max+ 395 или Ryzen AI Max 385. Объём оперативной памяти — 32, 64 или 128 ГБ.
Фото Framework
Фото Framework
  • Внешний вид компьютера можно менять с помощью разноцветных пластиковых плиток, отмечает TechCrunch. Для транспортировки предусмотрена ручка.
  • Журналисты The Verge смогли запустить на ПК Cyberpunk 2077 в разрешении 1440p при ультра-настройках с частотой кадров от 60 до 70 fps, без применения FSR или генерации кадров.
Фото Framework
Framework представила модульный мини-ПК с объёмом корпуса в 4,5 литра
Framework представила модульный мини-ПК с объёмом корпуса в 4,5 литра
Framework представила модульный мини-ПК с объёмом корпуса в 4,5 литра
  • Базовая версия Framework Desktop стоит $1099 (94,4 тысячи рублей по курсу ЦБ на 26 февраля 2025 года). Предзаказ на устройство уже открыт, но в продажу оно поступит в начале третьего квартала 2025-го, пишет TechСrunch.

#новости

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