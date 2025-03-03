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Евгения Евсеева
Техника

Xiaomi показала концепт объектива, который крепится к задней части смартфона

Подключить его можно при необходимости.

Источник: Wired
Источник: Wired
  • Хiaomi показала съёмный объектив на Mobile World Congress 2025, его опробовали журналисты Wired. Он крепится к смартфону при помощи магнита.
  • По словам издания, в Xiaomi Modular Optical System используется 100-мегапиксельный сенсор Light Fusion X Type 4/3 с объективом 35-мм f/1,4 и автофокусом.
Источник: Wired
  • Для съёмки используется стандартное приложение камеры — в нём можно переключиться на съёмный модуль. Фотографии сохраняются на смартфон. Есть возможность снимать в формате RAW. Поддерживаются ИИ-функции.
Контакты для передачи информации с камеры на смартфон при помощи технологии Xiaomi LaserLink. Источник: Wired
Контакты для передачи информации с камеры на смартфон при помощи технологии Xiaomi LaserLink. Источник: Wired
  • Пока это лишь концепт — неизвестно, будет ли Xiaomi внедрять его.
Xiaomi показала концепт объектива, который крепится к задней части смартфона
Xiaomi показала концепт объектива, который крепится к задней части смартфона

#новости #xiaomi

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