Xiaomi показала концепт объектива, который крепится к задней части смартфона

Подключить его можно при необходимости. Источник: WiredХiaomi показала съёмный объектив на Mobile World Congress 2025, его опробовали журналисты Wired. Он крепится к смартфону при помощи магнита.По словам издания, в Xiaomi Modular Optical System используется 100-мегапиксельный сенсор Light Fusion X Type 4/3 с объективом 35-мм f/1,4 и автофокусом.Источник: WiredДля съёмки используется стандартное приложение камеры — в нём можно переключиться на съёмный модуль. Фотографии сохраняются на смартфон. Есть возможность снимать в формате RAW. Поддерживаются ИИ-функции.Контакты для передачи информации с камеры на смартфон при помощи технологии Xiaomi LaserLink. Источник: WiredПока это лишь концепт — неизвестно, будет ли Xiaomi внедрять его.#новости #xiaomi