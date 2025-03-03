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Артур Томилко
Техника

Lenovo показала концепты четырёх дополнительных дисплеев для ноутбука ThinkBook 16P Gen 6 с магнитным разъёмом Magic Bay

Среди них — тонкий горизонтальный экран для виджетов и мини-дисплей для ИИ-помощника в виде эмодзи.

  • Копания представила концепты на выставке Mobile World Congress, пишет The Verge. Вероятность их вывода на рынок неизвестна, отмечает издание.
  • Один из концептов — 8-дюймовый вертикальный экран «для чтения лент». Также Lenovo показала два 13-дюймовых монитора с разрешением 2,8K и частотой 120 Гц, которые крепятся с двух сторон от экрана ноутбука.
Фото здесь и далее — The Verge
Фото здесь и далее — The Verge
Lenovo показала концепты четырёх дополнительных дисплеев для ноутбука ThinkBook 16P Gen 6 с магнитным разъёмом Magic Bay
  • Ещё один концепт — тонкий горизонтальный дисплей, который крепится к верхней грани монитора. Его можно использовать для просмотра виджетов или взаимодействия с «умным» помощником AI Now от Lenovo.
Lenovo показала концепты четырёх дополнительных дисплеев для ноутбука ThinkBook 16P Gen 6 с магнитным разъёмом Magic Bay
  • Четвёртый — концепт круглого мини-дисплея, на котором отображается ИИ-ассистент в виде эмодзи.
Lenovo показала концепты четырёх дополнительных дисплеев для ноутбука ThinkBook 16P Gen 6 с магнитным разъёмом Magic Bay
  • Все устройства совместимы с ноутбуком ThinkBook 16P Gen 6, который оснащён магнитным разъёмом Magic Bay. Они не требуют подзарядки и дополнительных интерфейсов для подключения.
ThinkBook 16P Gen 6
ThinkBook 16P Gen 6

#новости #lenovo

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