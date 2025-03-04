Nothing представила Phone (3a) и (3a) Pro с тремя основными камерами и встроенными функциями ИИ

Цены на устройства — меньше $500.Источник здесь и далее: Nothing Серию Phone (3a) создали на основе смартфонов Phone (2a), которые стартап представил в марте 2024 года.Смартфоны работают на чипе Snapdragon 7s Gen 3 5G и Nothing OS 3.1, созданной на базе Android 15. Ёмкость аккумулятора — 5000 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки на 50 Вт. AMOLED-дисплей диагональю 6,77 дюйма, пиковая яркость — 3000 нит, адаптивная частота обновления — до 120 Гц. Степень защиты от пыли и воды — IP64.Phone (3a) оснащён основной камерой на 50 МП с оптической стабилизацией изображения, телеобъективом на 50 МП с 30-кратным зумом и двухкратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольной камерой на 8 МП. Фронтальная камера на 32 МП.У (3a) Pro фронтальная камера на 50 МП, которая может снимать видео в 4К-разрешении. Основная — на 50 МП, сверширокоугольная камера на 8 МП и перископическая камера на 50 МП с 60-кратным зумом и трёхкратным оптическим зумом.Но боковой стороне появилась кнопка Essential Key: если нажать один раз, получится сделать скриншот экрана, если удержать кнопку — записать голосовые заметки, если нажать дважды — перейти к сохранённому контенту в Essential Space.Essential Space (в раннем доступе) — это «центр заметок, идей и вдохновения на базе ИИ», в котором собраны персональные рекомендации и действия в подборки. Например, после записи заметки на диктофон, система соберёт список дел.Если сфотографировать плакат с помощью Essential Key, ИИ определит информацию на нём и сделает заметку.Функция саммари встреч на основе записи разговора может определить разных выступающих, транскрибировать их речь, выделить главное и создать список задач.С помощью Essential Space также можно организовать контент по коллекциям.Phone (3a) доступен в чёрном, белом и синем цвете. Как пишет The Verge, цена — от $379 (около 34 тысяч рублей по курсу ЦБ на 4 марта 2025 года). Phone (3a) Pro представлен в чёрном и белом цвете. Цена — от $459 (почти 41 тысяча рублей по курсу ЦБ).Nothing открыла предзаказ на (3a), предзаказы на (3a) Pro начнутся 11 марта 2025 года. В Лондоне продажи откроют 8 марта — в магазине Nothing Store Soho, в США смартфоны будут доступны сначала по программе для бета-тестеров Nothing's US Beta Program. В открытую продажу (3a) поступит 11 марта, (3a) Pro — 25 марта 2025 года.#новости #nothing