Корейская компания Newnal представила компактный ИИ-смартфон с разделённым на две части экраном

Одна из них нужна для персонального цифрового помощника, который создаётся на основе данных пользователя. Здесь и далее фото — The Verge Устройство представили на выставке Mobile World Congress 2025, передаёт The Verge. Дизайн смартфона Newnal AI вдохновлён iPhone 5S, говорят в компании.Экран устройства разделён на две части. На задней стороне — одна камера и вспышка. Другие характеристики не приводятся.Главной особенностью смартфона называют «глубокую интеграцию с ИИ». Он обучается на загруженных пользователем личных данных, которые могут включать историю из Google или сервисов Meta*, а также медицинскую и финансовую информацию.На основе этих сведений, внешности и голоса пользователя ИИ создаёт персонального аватара, который размещается на верхнем экране. Его можно вызвать нажатием специальной боковой кнопки. Какую ИИ-модель используется для работы, в компании не уточняют. Помощник может выполнять как «привычные для ИИ-ассистентов» команды вроде написания электронных писем и «покупки новых серёжек», так и более сложные задачи, отмечает The Verge.Так, в ходе демонстрации ИИ смог оформить страховку на автомобиль. На экране отображался процесс сравнения разных полисов и другие шаги с пометками о том, откуда модель берёт информацию. После выбора страховщика ИИ заполнил форму договора и совершил покупку.По словам Newnal, безопасность пользовательских данных обеспечивается за счёт шифрования и «технологии распределённого хранения на базе Web3 с проверкой блокчейна в режиме реального времени».Запустить продажи ИИ-смартфона компания планирует 1 мая 2025 года. Цена составит $375 (около 33,5 тысячи рубей по курсу ЦБ на 6 марта 2025 года).#новости #mwc2025