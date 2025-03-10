Сеть «М.Видео-Эльдорадо» начала тестировать кассы самообслуживания

Через них можно отсканировать и оплатить товары. Пока терминалы установили в 28 магазинах в Москве и Подмосковье, пишет «Прайм».С помощью кассы можно будет самостоятельно сканировать выбранные товары и оплачивать их. Также через терминалы можно получить интернет-заказы.Если нужного товара нет в торговом зале, можно обратиться к консультанту — он оформит заказ. Клиенту нужно будет ввести его номер в терминале, оплатить технику и забрать её в зоне выдачи.«М.Видео-Эльдорадо» планирует масштабировать формат, если он окажется успешным.#новости #мвидеоэльдорадо