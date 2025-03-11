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Артур Томилко
Техника

Asus представил линейку мониторов со встроенным очистителем воздуха по цене от $130

Он удаляет «до 90%» частиц пыли и аллергенов, утверждает компания.

  • В линейку вошли три монитора серии VU Air Ionizer — с диагональю 23,8, 27 и 34 дюйма, пишет Tom's Hardware.
  • Устройства оснащены IPS-матрицей с частотой обновления 100 Гц и яркостью 250 нит. Модели на 23,8 и 27 дюймов поддерживают разрешение 1080p, версия на 34 дюйма — 1440p.
Asus VU34WCIP-W
Asus VU34WCIP-W
  • Для очистки воздуха в мониторы встроен ионизатор, который, по словам Asus, «способен удалить до 90%» пыли, аллергенов и других частиц без необходимости использовать фильтры. Эффективный объём покрытия ионизатора составляет 1 м³, отмечает компания.
Asus VU249HFI-W
Asus VU249HFI-W
  • Цена 23,8-дюймового монитора составляет $130 (около 11,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 11 марта 2025 года). Модель на 27 дюймов стоит $160 (14 тысяч рублей), на 34 дюйма — $360 (31,8 тысячи рублей).

#новости #asus

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