Источники: Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics за $921 млн Материал редакции
Сделку завершат 10 декабря.
- Hyundai Motor договорилась о покупке американского производителя роботов Boston Dynamics у SoftBank Group, пишет The Korea Economic Daily со ссылкой на источники, знакомые с делом. Сумма сделки — $921 млн.
- Сделку завершат 10 декабря на заседании совета директоров Hyundai, пишет издание. Другие детали не раскрываются.
- 9 ноября о предполагаемой сделке сообщило Bloomberg. Источник издания говорил о сумме до $1 млрд, но предупреждал, что сделка может развалиться.
- В ноябре источники The Korea Economic Daily сообщили, что Hyundai Motor наняла Goldman Sachs в качестве советника и ведущую корейскую юридическую фирму Kim&Chang в качестве юрисконсульта для помощи со сделкой по Boston Dynamics.
- Hyundai станет третьим владельцем Boston Dynamics с 2013 года. Основанную в 1992 году компанию в 2013 году купила Google, а в 2017 году выкупил SoftBank. Сумма сделки не раскрывалась.
Boston dynamics - 1 млрд, сервис по медитации - 2 млрд
1. Создаешь приложуху для медитации.
2. Продаешь ее за 2 млрд.
3. Покупаешь компанию по разработке роботов за 1 млрд.
4. На оставшийся 1 млрд налаживаешь супер эффективное производство.
5. Захватываешь мир с помощью роботов-собак.
Радикальный Никита
*под предлогом того, что каждому нужен четвероногий друг для медитации!
Радикальный Никита
921 млн - вообще в шоке от низкой стоимости, настолько дорогим и перспективным он казался! Ну корейцы его сейчас раскачают.
921 млн - вообще в шоке от низкой стоимости
Вообще копейки.
16 километров дороги в Подмосковье $2 000 000 000 стоят:
https://vk.com/@mspeaks-ot-mytisch-do-dolgoprudnogo-za-152-mlrd-rub
может потому что это не стоимость дороги, а стоимость дорогой земли?
Радикальный
При строительстве дорог землю оформляют сервитутом и часто не выкупают по рыночной стоимости.
Почему Boston Dynamics должна быть дорогой? Она приносит большую прибыль?
Радикальный
Почему ОЗОН такой дорогой? Он приносит прибыль?
Озон - один из крупнейших интернет-магазинов в России. Его выручка растёт. К Озону есть интерес со стороны Сбербанка. Интернет-коммерция сейчас на хайпе. На Озон смотрят как на российский Амазон.
Разумеется, обоснование справедливой цены для Озона никак не влияет на оценку БД. Так что больше похоже на вброс с вашей стороны.
Смешно смотреть на озон как на Амазон ей богу)
Вы смеётесь, а я там покупаю. Всё ОК.
А чем Амазон принципиально отличается?
Купите у меня что-нибудь, тоже хочу чтобы мой интернет магазин стал Amazon
Роботы это прикольно, но монетизировать они их не смогли.
Собаку начали продавать только в качестве платформы. Мол, мы сделали железо, а вы придумайте как его применить. Многие ученые в области ИИ были в восторге - по той цене очень хороший робот. Но для бизнеса слишком сыро.
Ключевое слово казался, скорее всего были какие-то сложно решаемые моменты или уперлись в тупик. Никто бы не продал "задешево" перспективный проект
Я не эксперт но может дело в ебическом долге, который тоже покупается) скажем может где то 20-22 миллиарда долларов.
1. Покупаешь робота-собаку, убеждаешься, что он бесполезен, возмущешься, пишешь гневные отзывы, снимаешь разгромные обзоры. Фейл!
2. Покупаешь подписку на медитацию, убеждаешься, что медитация бесполезна, но у тебя нет способа доказать это. Тебе говорят, что ты просто всё делал неправильно. Ты, чтобы не казаться дураком и сам начинаешь всех убеждать, что это работает. Рассказываешь сказки, как твоя жизнь круто поменялась от медитации. Профит!
Корейцы, собаки, хммм🤔
Выбирали между Boston Dynamics и роботом Фёдором. Фёдора не потянули.. 🤷♂️
Федя не продаётся!
Федор просто не собака) Тут в приоритете походу собаки, ведь живых они едят(кто они - Корейцы).
По-моему как-то продешевили.
Директору еще Солярис подогнали
Если не ошибаюсь, бренд Солярис придумали для российского рынка. Название выбирали голосованием.
Потому что колесно гусеничная техника все равно эффективнее чем возвратно поступательные движители. Вообще вся эта миимикрия под природные механизмы это тупик, иначе изобретение колеса не было бы такой прорывной технологией в истории человечества.
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Согласен! Человек - тупик природы )))
Дорого стоит аудитория, а тут только технология, которую и скопировать и украсть можно, имхо корейцев напрягли это купить, как напрягают покупать всякие патриоты, ф35 и прочие игрушки
Может это приманка. R&D BD, люди, базы остаются в пределах Массачусетса. У них накапливается информация по запросам Кореи, и возможных покупателей, какие-то новые наработки. Потом административным методом BD возвращают в управление штатам, с богатым уловом внутри.
зачем ? как ?... дичь
как америкосы могли допустить продажу полувоенного подразделения в азию ? да ещё и так задешево...
это значит что никаких военных интересов у них нет
Гусеничные и летающие дроны гораздо эффективнее для армии чем эти шагающие недоразумения, вот и весь секрет.
Возможно стоит учесть эффект масштаба и условия местности. При миниатюризации до десяти сантиметров лапки с коготками уже могут быть эффективнее колес. На обломках зданий, заваленных тоннелей, в пересеченной местности быстрее проберешься ножками. Могу предположить, что здесь интереснее софт и накопленные знания по ориентации роботов на ножках.
Эти человекоразмерные роботы и собакены - малопрактичный PR.
Хотя Южная Корея вроде как союзники США
Корея так то под США. И США имеет огромное влияние на них. Так что из одного кармана в другой переложили
Какого ещё полувоенного?
У них был проект для ВС США (LS3), который сдали в утиль ещё в 2015 году из-за большого шума, малой дальности и грузоподъёмности.
После просмотра видео на Ютубе кажется, что это будущее, на самом деле при текущих технологиях это тупик. Дорогая и бесполезная игрушка, даже для американских военных, у которых есть деньги на это.
Мне как стартаперу конечно понятно, что цена определяется текущей/будущей выручкой.
Мне как инженеру больно, что невероятные уникальные технические достижения стоят так мало.
Достижения ради достижений оказались не нужны (сюрприз),
а с практическим применением у них не задалось от слова совсем.
Уникальные, да уже не очень. Китайцы этих робособак уже успешно скопировали. Да и в целом очень нишевая разработка. Было понятно откуда ветер дует, когда они их продавать стали простым людям.
Uber продал подразделение ATG за 4 млрд, Hyundai купил Boston Dynamic за 1 млрд, так-с, не проще было Hyundai купить у Uber профильное подразделение по машинам?
у меня тоже есть такие знакомые.
Говоришь что купил ноут который позволяет делать расчеты, а они тебе начинают втирать про то что есть хорошие телефоны и надо было их брать.
Да у нас вся страна Советов.
Признаться, я тоже люблю давать советы. Особенно в тех областях, в которых не разбираюсь.
Hyndai это не только машины, как и mitsubishi
основными видам бизнеса компании стали судостроение, автомобилестроение, строительство, розничная торговля, финансы, электроника.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyundai
Я тоже подумал, что купил материнский чеболь, но там именно Hyundai Motor
Тут вопрос рекламы, так как об этом напишут тысячи СМИ по всему миру. Очевидно, что именно автомобильному подразделению нужна массовая реклама, а не судостроительному))))
Скоро будет Spot Solaris, у которого сервоприводы будут разваливаться после 10000 шагов
хенде самые надежные тачки на рынке, тут как не урути, но в отличие от тойоты они еще и современные и норм валят.
Интересно, как американская компания, получающая финансирование от американских военных, вначале продана японскому банку, а теперь корейцам. Конечно, понятно, что и Япония, и Корея у США в кармане. Тем более поражают масштабы взаимодействия. Мне кажется, что в России продажа за рубеж компании, выполняющей оборонные заказы, была бы немыслимой.
И да, продешевили.
Финансирование от военных закончилось в 2015 году, когда военные поняли, что им это не подходит и проект LS3 сдали в арихв.
https://en.wikipedia.org/wiki/Legged_Squad_Support_System
Все равно, это серьезный актив.
В России многие нормальные вещи кажутся немыслимыми, в итоге имеем то, что имеем.
Электронные корейские собачки
Быстро что-то продались, что, мулы оказались не нужны армии на самом деле?
Ещё в 2015 году закрыли проект с армией. ТТХ уж очень слабые выходили.
под конец года надо было куда-то деть миллиард, чтобы снизить налог на прибыль что ли :)
Но тут хотя бы шанс появился что разработки пойдут в серию. Вопрос в том, под какие задачи будут продавать.
Гугл мог прикупить, чтобы взять лицензии на некоторые процессы у роботов, взяли помотросили и бросили. Хёндэ видит перспективы, скорее всего для своего оборудования на заводах и закрытых проектов.
Теперь терминаторы будут из китая? Будущее предопределено?
И скайнет теперь будет не из америки, а из китая? Какой нить чайнанет.
Я вот не могу одна понять, а зачем им эти собаки? Что они будут делать?