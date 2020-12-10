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Техника
Рая Хачатрян

Источники: Hyundai купила производителя роботов Boston Dynamics за $921 млн Материал редакции

Сделку завершат 10 декабря.

  • Hyundai Motor договорилась о покупке американского производителя роботов Boston Dynamics у SoftBank Group, пишет The Korea Economic Daily со ссылкой на источники, знакомые с делом. Сумма сделки — $921 млн.
  • Сделку завершат 10 декабря на заседании совета директоров Hyundai, пишет издание. Другие детали не раскрываются.
  • 9 ноября о предполагаемой сделке сообщило Bloomberg. Источник издания говорил о сумме до $1 млрд, но предупреждал, что сделка может развалиться.
  • В ноябре источники The Korea Economic Daily сообщили, что Hyundai Motor наняла Goldman Sachs в качестве советника и ведущую корейскую юридическую фирму Kim&Chang в качестве юрисконсульта для помощи со сделкой по Boston Dynamics.
  • Hyundai станет третьим владельцем Boston Dynamics с 2013 года. Основанную в 1992 году компанию в 2013 году купила Google, а в 2017 году выкупил SoftBank. Сумма сделки не раскрывалась.

#новость #softbank #hyundai #bostondynamics

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89 комментариев
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89 комментариев Накачай стартап
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Евгений Симутин

85

Boston dynamics - 1 млрд, сервис по медитации - 2 млрд

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Andrey Gordeev

Евгений
45

1. Создаешь приложуху для медитации.
2. Продаешь ее за 2 млрд.
3. Покупаешь компанию по разработке роботов за 1 млрд.
4. На оставшийся 1 млрд налаживаешь супер эффективное производство.
5. Захватываешь мир с помощью роботов-собак.

Ответить

Радикальный Никита

Andrey
19

*под предлогом того, что каждому нужен четвероногий друг для медитации!

Ответить

Leonid Senatorov

Andrey
5

Медитирующих роботов-собак!

Ответить

Artem Kravchenko

Andrey
1

Пока все медитируют!

Ответить

Павел Ковалев

Andrey
0

6. Робаки-роботы продают курсы по медитации для людей

Ответить

Дмитрий Петров

Andrey
0

План из четырёх пунктов лучше писать:)

Ответить

Радикальный Никита

Евгений
26

921 млн - вообще в шоке от низкой стоимости, настолько дорогим и перспективным он казался! Ну корейцы его сейчас раскачают.

Ответить

Dear Moscow,

Радикальный
6

921 млн - вообще в шоке от низкой стоимости

Вообще копейки.
16 километров дороги в Подмосковье $2 000 000 000 стоят:
https://vk.com/@mspeaks-ot-mytisch-do-dolgoprudnogo-za-152-mlrd-rub

От Мытищ до Долгопрудного за 152 млрд руб.
Хотя проект 16-километровой трассы «Виноградово-Болтино-Тарасовка» остаётся пока на бумаге, его…
vk.com
Ответить

Алексей Ларин

Dear
0

может потому что это не стоимость дороги, а стоимость дорогой земли?

Ответить

Sergey Redmi

Алексей
1

И стоимость воздуха над ней

Ответить

Радикальный

Алексей
0

При строительстве дорог землю оформляют сервитутом и часто не выкупают по рыночной стоимости.

Ответить

new_comment

Радикальный
2

Почему Boston Dynamics должна быть дорогой? Она приносит большую прибыль?

Ответить

Радикальный

new_com…
1

Почему ОЗОН такой дорогой? Он приносит прибыль?

Ответить

new_comment

Радикал…
1

Озон - один из крупнейших интернет-магазинов в России. Его выручка растёт. К Озону есть интерес со стороны Сбербанка. Интернет-коммерция сейчас на хайпе. На Озон смотрят как на российский Амазон.
Разумеется, обоснование справедливой цены для Озона никак не влияет на оценку БД. Так что больше похоже на вброс с вашей стороны.

Ответить

Nikolay Kapustin

new_com…
5

Смешно смотреть на озон как на Амазон ей богу)

Ответить

new_comment

Nikolay
0

Вы смеётесь, а я там покупаю. Всё ОК.
А чем Амазон принципиально отличается?

Ответить

Vyacheslav

new_com…
0

Купите у меня что-нибудь, тоже хочу чтобы мой интернет магазин стал Amazon

Ответить

Igor Filippov

Радикальный
2

Роботы это прикольно, но монетизировать они их не смогли.

Ответить

Artem

Igor
1

Ну их начали продавать для строек и всего вот этого, но грузоподъёмность и автономность оставляют желать лучшего. 

Ответить

Igor Filippov

Artem
0

Собаку начали продавать только в качестве платформы. Мол, мы сделали железо, а вы придумайте как его применить. Многие ученые в области ИИ были в восторге - по той цене очень хороший робот. Но для бизнеса слишком сыро.

Ответить

Дмитрий П

Радикальный
1

Ключевое слово казался, скорее всего были какие-то сложно решаемые моменты или уперлись в тупик. Никто бы не продал "задешево" перспективный проект

Ответить

Рифат Гилязиев

Евгений
4

Я не эксперт но может дело в ебическом долге, который тоже покупается) скажем может где то 20-22 миллиарда долларов.

Ответить

Artemida Svet

Евгений
3

вот вообще абсурд ) шо они творят ))) там шото нечисто

Ответить

new_comment

Евгений
3

1. Покупаешь робота-собаку, убеждаешься, что он бесполезен, возмущешься, пишешь гневные отзывы, снимаешь разгромные обзоры. Фейл!
2. Покупаешь подписку на медитацию, убеждаешься, что медитация бесполезна, но у тебя нет способа доказать это. Тебе говорят, что ты просто всё делал неправильно. Ты, чтобы не казаться дураком и сам начинаешь всех убеждать, что это работает. Рассказываешь сказки, как твоя жизнь круто поменялась от медитации. Профит!

Ответить

Сорочан Владимир

Евгений
0

Чат - 27 млрд.

Ответить

Ilya Proklov

48

Корейцы, собаки, хммм🤔

Ответить

Пожилой рубин

Ilya
0

Какая расистская и зачётная шутка 😁

Ответить

Andrew Martynov

40

Выбирали между Boston Dynamics и роботом Фёдором. Фёдора не потянули.. 🤷‍♂️

Ответить

Arthur Niazyan

Andrew
9

Федя не продаётся!

Ответить

Денис Демидов

Arthur
10

Потому, что не покупают)))

Ответить

Антон Ковойцев

Arthur
1

Федя не родственник Джо?

Ответить

Daniil Shvedov

Andrew
11

да он в космос улетел, ему не до этих, земных перипетий

Ответить

Александр Антипов

Andrew
1

Федор просто не собака) Тут в приоритете походу собаки, ведь живых они едят(кто они - Корейцы).

Ответить

Arthur Niazyan

21

По-моему как-то продешевили. 

Ответить

Юрий Глотов

Arthur
37

Директору еще Солярис подогнали

Ответить

new_comment

Юрий
0

Если не ошибаюсь, бренд Солярис придумали для российского рынка. Название выбирали голосованием.

Ответить

Юрий Глотов

new_com…
1

Предлагали Акцент, сказал, именно Солярис хочу.

Ответить

semen matrasov

new_com…
0

Все верно наш, почти без пробега.
Из Яндекс такси

Ответить

Anton Reut

Arthur
9

Потому что колесно гусеничная техника все равно эффективнее чем возвратно поступательные движители. Вообще вся эта миимикрия под природные механизмы это тупик, иначе изобретение колеса не было бы такой прорывной технологией в истории человечества. 

Ответить

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Комментарий удален

Oleg Major

Anton
0

Согласен! Человек - тупик природы )))

Ответить

Anton Reut

Oleg
1

Колесо эффективнее чем твоя нога,  на порядки. 

Ответить

Денис Демидов

Arthur
3

Дорого стоит аудитория, а тут только технология, которую и скопировать и украсть можно, имхо корейцев напрягли это купить, как напрягают покупать всякие патриоты, ф35 и прочие игрушки

Ответить

Вадим Швальняк

Денис
1

Может это приманка. R&D BD, люди, базы остаются в пределах Массачусетса. У них накапливается информация по запросам Кореи, и возможных покупателей, какие-то новые наработки. Потом административным методом BD возвращают в управление штатам, с богатым уловом внутри. 

Ответить

Денис Демидов

Вадим
2

Больше на налог похоже, в духе купи ф35, а то хуже будет.

Ответить

Artemida Svet

8

зачем ? как ?... дичь
как америкосы могли допустить продажу полувоенного подразделения в азию ? да ещё и так задешево...
это значит что никаких военных интересов у них нет

Ответить

Anton Reut

Artemida
6

Гусеничные и летающие дроны гораздо эффективнее для армии чем эти шагающие недоразумения, вот и весь секрет.

Ответить

Вадим Швальняк

Anton
1

Возможно стоит учесть эффект масштаба и условия местности.  При миниатюризации до десяти сантиметров лапки с коготками уже могут  быть эффективнее колес. На обломках зданий, заваленных тоннелей, в пересеченной местности быстрее проберешься ножками. Могу предположить, что здесь интереснее софт и накопленные знания по ориентации роботов на ножках. 
Эти человекоразмерные роботы и собакены - малопрактичный PR. 

Ответить

Anton Reut

Вадим
2

Источник питания для этого микро робота какой возьмешь? Тото же.

Ответить

Arthur Niazyan

Artemida
2

Хотя Южная Корея вроде как союзники США

Ответить

Igor Filippov

Arthur
5

Не просто союзники, а полностью во внешнеполитической орбите.

Ответить

Николай Каменев

Artemida
3

Корея так то под США. И США имеет огромное влияние на них. Так что из одного кармана в другой переложили

Ответить

Стас Версилов

Artemida
0

Какого ещё полувоенного?

У них был проект для ВС США (LS3), который сдали в утиль ещё в 2015 году из-за большого шума, малой дальности и грузоподъёмности.

После просмотра видео на Ютубе кажется, что это будущее, на самом деле при текущих технологиях это тупик. Дорогая и бесполезная игрушка, даже для американских военных, у которых есть деньги на это.

Ответить

Alexey Timanovsky

11

Мне как стартаперу конечно понятно, что цена определяется текущей/будущей выручкой.
Мне как инженеру больно, что невероятные уникальные технические достижения стоят так мало. 

Ответить

Стас Версилов

Alexey
3

Достижения ради достижений оказались не нужны (сюрприз),
а с практическим применением у них не задалось от слова совсем.

Ответить

Reborn Soul

Alexey
2

Уникальные, да уже не очень. Китайцы этих робособак уже успешно скопировали. Да и в целом очень нишевая разработка. Было понятно откуда ветер дует, когда они их продавать стали простым людям.

Ответить

Амгалан Баиров

2

Uber продал подразделение ATG за 4 млрд, Hyundai купил Boston Dynamic за 1 млрд, так-с, не проще было Hyundai купить у Uber профильное подразделение по машинам?

Ответить

badResistor

Амгалан
24

у меня тоже есть такие знакомые.
Говоришь что купил ноут который позволяет делать расчеты, а они тебе начинают втирать про то что есть хорошие телефоны и надо было их брать.

Ответить

new_comment

badResistor
2

Да у нас вся страна Советов.
Признаться, я тоже люблю давать советы. Особенно в тех областях, в которых не разбираюсь.

Ответить

Денис Демидов

Амгалан
3

Hyndai это не только машины, как и mitsubishi
основными видам бизнеса компании стали судостроение, автомобилестроение, строительство, розничная торговля, финансы, электроника.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Hyundai

Ответить

Oleg Major

Денис
1

Я тоже подумал, что купил материнский чеболь, но там именно Hyundai Motor

Ответить

Денис Демидов

Oleg
5

Тут вопрос рекламы, так как об этом напишут тысячи СМИ по всему миру. Очевидно, что именно автомобильному подразделению нужна массовая реклама, а не судостроительному))))

Ответить

Raimond Vladimirov

3

Робосолярис

Ответить

Алиев Эльчин

3

Молодцы корейцы .

Ответить

Олег Барбасов

–5

Скоро будет Spot Solaris, у которого сервоприводы будут разваливаться после 10000 шагов

Ответить

Алексей Полепчук

Олег
4

хенде самые надежные тачки на рынке, тут как не урути, но в отличие от тойоты они еще и современные и норм валят.

Ответить

Ol Ka

2

Со всеми патентами и потрохами — и менее миллиарда? 🤔

Ответить

Admiral Piett

1

Интересно, как американская компания, получающая финансирование от американских военных, вначале продана японскому банку, а теперь корейцам. Конечно, понятно, что и Япония, и Корея у США в кармане. Тем более поражают масштабы взаимодействия. Мне кажется, что в России продажа за рубеж компании, выполняющей оборонные заказы, была бы немыслимой. 
И да, продешевили. 

Ответить

Стас Версилов

Admiral
0

Финансирование от военных закончилось в 2015 году, когда военные поняли, что им это не подходит и проект LS3 сдали в арихв.
https://en.wikipedia.org/wiki/Legged_Squad_Support_System

Ответить

Admiral Piett

Стас
0

Все равно, это серьезный актив. 

Ответить

Стас Версилов

Admiral
0

Серьёзный, но больше напоминающий чемодан без ручки.

Ответить

John Rickman

Admiral
–4

В России многие нормальные вещи кажутся немыслимыми, в итоге имеем то, что имеем.

Ответить

Alexey Ivanov

1

Озон 8 миллиардов долларов. Безнадежно убыточный. Интернет магазин.

Ответить

Фёдор Хан

1

Корейцы любят собак)

Ответить

Амбассадор Бреда

0

Электронные корейские собачки

Ответить

Максим Попов

Амбассадор
1

А как их в пищу употреблять?

Ответить

Anton Reut

–1

Быстро что-то продались, что,  мулы оказались не нужны армии на самом деле?

Ответить

Стас Версилов

Anton
1

Ещё в 2015 году закрыли проект с армией. ТТХ уж очень слабые выходили.

Ответить

Для Сохранения

0

Зря.

Ответить

Valeratal Val

0

под конец года надо было куда-то деть миллиард, чтобы снизить налог на прибыль что ли :)

Ответить

Алексей Андреев

0

Но тут хотя бы шанс появился что разработки пойдут в серию. Вопрос в том, под какие задачи будут продавать.

Ответить

Люц Шнайдер

0

Было бы классно, если бы в Яндексе еду доставляли собаки :)

Ответить

Dmitry Kiselev

0

Теперь мечтаю увидеть такси Солярис, запряженный робособаками.

Ответить

Abdu Rz

0

Скоро всех на улицах: люди проходя мимо и пинают хюндайки

Ответить

Vlad

0

Гугл мог прикупить, чтобы взять лицензии на некоторые процессы у роботов, взяли помотросили и бросили. Хёндэ видит перспективы, скорее всего для своего оборудования на заводах и закрытых проектов. 

Ответить

Kinolog

0

Вот бы Сони купила и стала делать новые версии своих Айбо :)

Ответить

Александр Курбатов

0

Теперь терминаторы будут из китая? Будущее предопределено? 
И скайнет теперь будет не из америки, а из китая? Какой нить чайнанет.

Ответить

Denis Azarenko

0

Если стоит так дёшево то никакой ноу хау в этих роботах нет

Ответить

Светлана Завацкая

–1

Я вот не могу одна понять, а зачем им эти собаки? Что они будут делать?

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