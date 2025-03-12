Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку смартфонов и ноутбуков с декабря 2025 года

До этого в России провели добровольный эксперимент по маркировке электроники. Согласно проекту постановления, с 1 сентября 2025 года поставщикам нужно зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 декабря — наносить коды маркировки. Пока инициатива находится на стадии обсуждения.Маркировать нужно будет телефоны для сотовой и проводной связи, смартфоны, ноутбуки, печатные схемы и светотехнику.Проект предполагает отсрочки: например, если технику купили до 30 ноября или ввезли в Россию до 1 декабря 2025-го, наносить коды нужно с 31 декабря 2025-го.Эксперимент по маркировке радиоэлектроники провели с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года. Участие в нём было добровольным.В Минпромторге объясняли: маркировка потребительской электроники должна «защитить граждан от покупки подделки и отсечь от госзакупок тех, кто лишь делает вид, что производит товары в России». В операторе «Честного знака», ЦРПТ, заявляли, что инициатива поможет исключить «серые» схемы поставок, с которых не уплачиваются налоги и сборы.#новости #маркировка #честныйзнак