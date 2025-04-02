Nintendo объявила стоимость новой консоли Switch 2 — $450

Или 38,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 2 апреля 2025 года. Предзаказы начнут принимать с 8 апреля 2025 года. Продажи откроют 5 июня.В комплекте со Switch 2 идут сама консоль, контроллеры Joy-Con 2, док-станция с поддержкой 4K, кабель HDMI, зарядный кабель USB-C и адаптер питания Switch 2 AC.Консоль получила ЖК-экран на 7,9 дюйма и с разрешением 1080p, поддерживающий частоту обновления 120 Гц. Объём встроенной памяти увеличен до 256 ГБ (против 32 ГБ у оригинальной Switch). Док-станция обеспечит «апскейлинг» игр до 4K для телевизоров. Обновлённые контроллеры Joy-Con 2 смогут работать как мышь.Первую консоль компания показала ещё в 2016 году. Switch 2 презентовала в январе 2025 года.DTFТехника16 янвNintendo анонсировала игровую консоль Switch 2 Первую консоль компания показала ещё в 2016 году.#новости #nintendo #switch