«Яндекс» представил свою первую портативную «умную» колонку, которую можно брать на улицу

А также «Станцию Мини 3 Про» и «Станцию Лайт 2» без часов.«Станция Стрит»«Яндекс» анонсировал на конференции «Алисы» и «умных» устройств «Станцию Стрит» — портативную колонку, которая «может полноценно работать за пределами дома».Если подключить колонку к мобильной точке доступа Wi-Fi, она сможет включать музыку, искать информацию в интернете и выполнять другие задачи.Если интернета нет, через колонку можно слушать музыку. Для этого нужно подключить устройство к смартфону по Bluetooth и начать воспроизведение с любого музыкального стриминга. Управление возможно с помощью голоса — например, можно сказать «Алисе» «дальше», «громче» или «стоп».У колонки есть два динамика и два пассивных излучателя, мощность — 30 Вт. В компании отметили, что звук специально настроен для открытых пространств, но устройство будет объёмно звучать и в помещениях.Защита от пыли и влаги по стандарту IP67 — то есть колонка не пропускает частицы пыли и выдерживает кратковременное погружение в воду. Есть съёмный ремешок. Время автономной работы — до 12 часов при подключении к мобильной точке доступа Wi-Fi. Доступные цвета — чёрный и зелёный. В продаже — в мае 2025 года, цены сообщат позже.Источник: «Яндекс»«Станция Мини 3 Про»К «Станции Мини 3 Про» можно подключать любые устройства, работающие по протоколам Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi. Благодаря встроенному Zigbee-модулю многими устройствами можно управлять без интернета, если они тоже работают по этому протоколу.У устройства есть один динамик и два пассивных излучателя, мощность — 18 Вт. Пользователи могут подключить к колонке внешний аккумулятор и климатический модуль (появятся в продаже в 2025 году).Вместе с аккумулятором колонка сможет непрерывно воспроизводить музыку до семи часов. Данные климатического модуля можно использовать в сценариях «умного» дома: например, для автоматического увлажнения, если воздух стал слишком сухим.Цвета — чёрный, зелёный, светло-серый и синий. В продаже — летом 2025 года, стоимость колонки и дополнительных модулей компания сообщит позже.Источник: «Яндекс»«Станция Лайт 2» без часов, обновлённая «Станция Дуо Макс» и «умная» IP-камераКомпания анонсировала версию «Станции Лайт 2» без часов, все навыки «Алисы» сохранятся. Линейку планируют пополнить летом 2025 года.Источник: «Яндекс»Разработчики планируют обновить и «Станцию Дуо Макс» с экраном: переработать интерфейс и добавить функции, например режим караоке. Пользователи смогут открывать на экране сразу несколько приложений, а также выводить на него видео с камер и показания датчиков.В линейке устройств «умного» дома появится IP-камера: она транслирует видео в реальном времени, сохраняет записи на карту памяти или в облако, а если замечает движение или человека, отправляет уведомление на телефон. Съёмка — в разрешении до 2K QHD, угол обзора — 103º, есть поворотный механизм на 350º.Устройство можно встроить в экосистему «умного» дома и управлять им через приложение или голосом. В продаже — в июне 2025 года, цены пока нет.Источник: «Яндекс»#новости #яндекс #яндексстанция