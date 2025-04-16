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Карина Пардаева
Техника

Google добавила автоматическую перезагрузку Android-смартфонов после трёх дней бездействия

После нужно будет ввести пароль.

  • Google выпустила обновление для сервисов Google Play. В разделе «Безопасность и конфиденциальность» появился пункт, согласно которому смартфон будет автоматически перезагружаться, если его не разблокировали в течение трёх дней, обратил внимание TechCrunch.

  • Перезагрузка переводит смартфон в состояние «до первой разблокировки» (BFU), при котором данные лучше зашифрованы и получить доступ к ним сложнее.

  • Как отмечает 9to5Google, нововведение коснётся смартфонов и планшетов на Android, но не затронет «умные» часы и телевизоры.
  • Функция станет частью обновления Google Play Services версии 25.14, которое выйдет «в течение одной-двух недель».
  • В ноябре 2024 года Apple добавила в iOS 18.1 аналогичную функцию. Перегрузка iPhone происходит через 72 часа бездействия.

#новости

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