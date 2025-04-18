Тайваньская Readmoo представила «первую в мире» складную «читалку» — с цветным экраном E Ink Gallery 3

В компании говорят, что экран выдержит более 200 тысяч сгибаний.Источник фото: ReadmooРазработка «читалки» mooInk V заняла девять лет, пишет The Verge.Дисплей на базе технологии Gallery 3 от E Ink использует цветные чернильные капсулы и отображает более 50 тысяч оттенков с разрешением 300 ppi.Корпус выполнен из лёгкого алюминиево-магниевого сплава с металлической отделкой. Вес устройства — около 225 г, что немного больше, чем у Kindle Colorsoft. Габариты в сложенном состоянии не раскрываются, но, по словам компании, ридер компактнее книги в мягкой обложке и помещается в карман. Его можно использовать в полностью разложенном виде или под углом.Источник фото: ReadmooВ сложенном состоянии между половинками остаётся зазор в районе шарнира — это снижает нагрузку на место сгиба и предотвращает повреждения экрана. Дата начала продаж и цена устройства пока неизвестны.#новости