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Карина Пардаева
Техника

Тайваньская Readmoo представила «первую в мире» складную «читалку» — с цветным экраном E Ink Gallery 3

В компании говорят, что экран выдержит более 200 тысяч сгибаний.

Источник фото: Readmoo
Источник фото: Readmoo
  • Разработка «читалки» mooInk V заняла девять лет, пишет The Verge.
  • Дисплей на базе технологии Gallery 3 от E Ink использует цветные чернильные капсулы и отображает более 50 тысяч оттенков с разрешением 300 ppi.
  • Корпус выполнен из лёгкого алюминиево-магниевого сплава с металлической отделкой. Вес устройства — около 225 г, что немного больше, чем у Kindle Colorsoft.
  • Габариты в сложенном состоянии не раскрываются, но, по словам компании, ридер компактнее книги в мягкой обложке и помещается в карман. Его можно использовать в полностью разложенном виде или под углом.
Источник фото: Readmoo
Источник фото: Readmoo
  • В сложенном состоянии между половинками остаётся зазор в районе шарнира — это снижает нагрузку на место сгиба и предотвращает повреждения экрана. Дата начала продаж и цена устройства пока неизвестны.

#новости

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