Motorola представила обновлённые смартфоны-«раскладушки» Razr — у Ultra есть версия с отделкой под дерево

И физическая кнопка доступа к ИИ-функциям.Источник здесь и далее: The Verge и EngadgetMotorola представила три обновлённые модели смартфонов — Razr, Razr Plus и Razr Ultra, пишет The Verge и Engadget.Razr Ultra стоит $1299 (около 107 тысяч рублей по курсу ЦБ на 24 апреля 2025 года) за версию с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Компания оснастила смартфон процессором Snapdragon 8 Elite.Диагональ внутреннего экрана у Ultra — 7 дюймов, яркость — до 4500 нит. Диагональ внешнего экрана — 4 дюйма. Есть три камеры: основная, сверхширокоугольная и фронтальная, все — на 50 Мп. Ёмкость аккумулятора — 4700 мА·ч, есть поддержка проводной зарядки на 68 Вт и беспроводной с мощностью до 30 Вт.У Ultra есть физическая кнопка для быстрого доступа к ИИ-функциям Moto AI. Компания заключила партнёрство с Perplexity — ИИ-поисковик интегрирован в Moto AI. Среди других партнёров Motorola — Microsoft (и её чат-бот Copilot) и Google (Gemini).Старшая версия также получила несколько вариантов отделки: «настоящее дерево», под замшу, под атласную ткань и под кожу.Razr стоит $699 (около 57,5 тысячи рублей) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной, Razr Plus — $999 (82,3 тысячи) за 12 ГБ и 256 ГБ соответственно. Первый оснащён процессором Dimensity 7400X, второй — Snapdragon 8S Gen 3.У обоих на внутренней стороне расположен OLED-дисплей с диагональю 6,9 дюйма. Ёмкость аккумулятора у Razr — 4500 мА·ч, у Plus — 4000 мА·ч. У всех трёх моделей есть обновлённый титановый шарнир и степень защиты от воды и пыли IP48.Предзаказы в США откроют 7 мая 2025 года, в продаже — с 15 мая.Видеообзор The Verge#новости #motorola