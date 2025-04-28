Суббренд Nothing представил Phone 2 Pro по цене от €259

С тремя задними камерами и сменными объективами.CMF, бренд Nothing для бюджетных устройств, представил смартфон Phone 2 Pro и наушники Buds 2, Buds 2 Plus и Buds 2a.Источник: The VergeСмартфон Phone 2 Pro стал «самым лёгким и тонким» в линейке Nothing: его толщина составляет 7,8 мм, вес — 185 г. Процессор — MediaTek Dimensity 7300 Pro. Ёмкость аккумулятора — 5000 мА·ч, поддерживает зарядку на 33 Вт.У устройства установлен 6,77-дюймовый дисплей FHD+ AMOLED, пиковая яркость — 3000 нит, частота — 120 Гц. Память — 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной. ОС — Nothing OS 3.2 на базе Android 15.Камеры четыре: 50-мегапиксельная основная, телеобъектив с двукратным оптическим и двадцатикратным цифровым зумом, 8-мегапиксельная широкоугольная и фронтальная камера на 16 Мп. Степень защиты от влаги и пыли — IP54.Компания открыла предзаказ, в продаже смартфон появится с 6 мая 2025 года. Цена — €259 за версию с 128 ГБ памяти и €289 за 256 ГБ (24,4 тысячи рублей и 27,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 28 апреля 2025 года соответственно). Nothing также будет продавать сменные объективы — «рыбий глаз» и объектив для макросъёмки (€35 или 3300 рублей) и другие аксессуары.Источник: @Mrwhosetheboss Компания представила и три пары наушников: CMF Buds 2 Plus (€59 или около 5600 рублей по курсу ЦБ на 28 апреля 2025 года), CMF Buds 2 (€49, 4600 рублей) и CMF Buds 2a (€39, 3680 рублей).Справа — Buds 2 Plus. Источник: The VergeВидеоОбзор на Phone 2 Pro от Nothing#новости #nothing