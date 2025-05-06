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Полина Лааксо
Техника

Microsoft представила более бюджетные устройства из линейки Surface — 12-дюймовый планшет и 13-дюймовый ноутбук

Первый будет стоить от $799. Второй — от $899.

  • Планшет Surface Pro оснащён LCD-дисплеем с разрешением 2196x1464 и частотой обновления до 90 Гц. Длина — 27,4 см. Ширина — 19 см. Толщина — 7,8 мм. Весит 686 г.
  • Работает он на восьмиядерном процессоре Snapdragon X Plus от Qualcomm. Объём оперативной памяти — 16 ГБ. Накопитель — 256 ГБ или 512 ГБ.
  • В устройстве предусмотрели два разъёма USB-C/USB 3.2 с поддержкой стандарта DisplayPort 1.4a и быстрой зарядки, а также возможностью подключить док-станцию Surface Thunderbolt 4 Dock. Порта Surface Connect нет.
  • Заявленное время автономной работы: до 12 часов при активном использовании интернета и 16 часов в режиме просмотра видео.
  • Фронтальная камера поддерживает съёмку в 1080p Full HD. Разрешение задней камеры — 10 Мп.
Источник фото: Microsoft
Источник фото: Microsoft
Клавиатуру и мышку можно докупить отдельно. Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2Fnews%2F658523%2Fmicrosoft-surface-pro-12-inch-smaller-specs-release-date&postId=1969091" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Verge</a>
Клавиатуру и мышку можно докупить отдельно. Источник фото: The Verge
Источник фото: The Verge
Источник фото: The Verge
  • Ноутбук Surface Laptop оснащён сенсорным дисплеем с разрешением 1920x1280 и частотой обновления до 60 Гц. Длина — 28,6 см. Ширина — 21,4 см. Толщина — 1,5 см. Вес — 1,22 кг.
  • Как и планшет, ноутбук работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon X Plus. Оперативная память — 16 ГБ. Накопитель — 256 ГБ или 512 ГБ. Веб-камера поддерживает разрешение 1080p.
  • Есть разъём USB-A 3.1, аудиовыход 3,5 мм и два разъёма USB-C/USB 3.2 с поддержкой стандарта DisplayPort 1.4a, быстрой зарядки и возможностью подключить док-станцию Surface Thunderbolt 4 Dock.
  • Заявленное время автономной работы: до 16 часов при активном использовании интернета и 23 часов в режиме просмотра видео.
Источник фото: Microsoft
Источник фото: Microsoft
Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2Fnews%2F658529%2Fmicrosoft-surface-laptop-13-inch-specs-release-date&postId=1969091" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">The Verge</a>
Источник фото: The Verge
Источник фото: The Verge
Источник фото: The Verge
  • Устройства представлены в трёх расцветках — «фиолетовый», «океан» и «платина». В продажу поступят с 20 мая 2025 года.

#новости #microsoft #surface

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