Microsoft представила более бюджетные устройства из линейки Surface — 12-дюймовый планшет и 13-дюймовый ноутбук

Первый будет стоить от $799. Второй — от $899.Планшет Surface Pro оснащён LCD-дисплеем с разрешением 2196x1464 и частотой обновления до 90 Гц. Длина — 27,4 см. Ширина — 19 см. Толщина — 7,8 мм. Весит 686 г.Работает он на восьмиядерном процессоре Snapdragon X Plus от Qualcomm. Объём оперативной памяти — 16 ГБ. Накопитель — 256 ГБ или 512 ГБ.В устройстве предусмотрели два разъёма USB-C/USB 3.2 с поддержкой стандарта DisplayPort 1.4a и быстрой зарядки, а также возможностью подключить док-станцию Surface Thunderbolt 4 Dock. Порта Surface Connect нет.Заявленное время автономной работы: до 12 часов при активном использовании интернета и 16 часов в режиме просмотра видео.Фронтальная камера поддерживает съёмку в 1080p Full HD. Разрешение задней камеры — 10 Мп.Источник фото: MicrosoftКлавиатуру и мышку можно докупить отдельно. Источник фото: The VergeИсточник фото: The VergeНоутбук Surface Laptop оснащён сенсорным дисплеем с разрешением 1920x1280 и частотой обновления до 60 Гц. Длина — 28,6 см. Ширина — 21,4 см. Толщина — 1,5 см. Вес — 1,22 кг.Как и планшет, ноутбук работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon X Plus. Оперативная память — 16 ГБ. Накопитель — 256 ГБ или 512 ГБ. Веб-камера поддерживает разрешение 1080p. Есть разъём USB-A 3.1, аудиовыход 3,5 мм и два разъёма USB-C/USB 3.2 с поддержкой стандарта DisplayPort 1.4a, быстрой зарядки и возможностью подключить док-станцию Surface Thunderbolt 4 Dock.Заявленное время автономной работы: до 16 часов при активном использовании интернета и 23 часов в режиме просмотра видео.Источник фото: MicrosoftИсточник фото: The VergeИсточник фото: The VergeУстройства представлены в трёх расцветках — «фиолетовый», «океан» и «платина». В продажу поступят с 20 мая 2025 года.#новости #microsoft #surface