Samsung представила тонкий смартфон Galaxy S25 Edge

Толщина — 5,8 мм, но и ёмкость аккумулятора меньше — всего 3900 мА·ч.Источник здесь и далее: SamsungТолщина смартфона — 5,88 мм, вес — 163 г, рассказывает компания. The Verge называет устройство «уменьшенной копией» Samsung S25, который весит 162 г.S25 Edge также оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ оперативной памяти. Диагональ экрана — 6,7 дюйма против 6,2 дюйма у S25.Ёмкость аккумулятора — 3900 мА·ч, это меньше, чем у любого смартфона из линейки S25.Камеры — 200-мегапиксельная широкоугольная, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная, а также 12-мегапиксельная фронтальная камера. Телеобъектива нет.Рамка смартфона сделана из титана, спереди и сзади установлены стёкла Gorilla Glass Ceramic 2 и Gorilla Glass Victus 2. Компания уже открыла предзаказы, официальные продажи начнутся 30 мая 2025 года. Стоимость — $1100 (88,9 тысячи рублей по курсу ЦБ на 13 мая 2025 года) за версию с 256 ГБ памяти и $1220 (98,6 тысячи рублей) за модель с 512 ГБ памяти.#новости #samsung