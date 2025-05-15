Sony представила полноразмерные беспроводные наушники WH-1000XM6 за $450

С улучшенным шумоподавлением.Источник здесь и далее: Amelia Holowaty Krales / The VergeSony представила обновлённую версию своих беспроводных полноразмерных наушников, пишет The Verge. Цена — $449 (около 36 тысяч рублей по курсу ЦБ на 15 мая 2025 года), что на $50 дороже предыдущей модели.Устройство может складываться для транспортировки в кейсе. Сам кейс стал меньше, вместо молнии — магнитная защёлка.Оголовье стало шире и меньше давит на голову, отмечает издание. Амбушюры из искусственной кожи съёмные.По словам Sony, наушники получили улучшенное шумоподавление и качество звука. В WH-1000XM6 установлено 12 микрофонов вместо восьми в предыдущей версии, уточняет Bloomberg. Есть преобразование стереозвука в пространственный.Время работы на одном заряде осталось прежним — до 30 часов с шумоподавлением и до 40 часов без него. По словам компании, три минуты зарядки дадут до трёх часов работы. Пользователи могут заряжать устройство и слушать музыку одновременно. Доступные цвета — чёрный, серебристый и тёмно-синий.Обзор The Verge#новости