Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Телеграм
Право
Образование
Инвестиции
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Техника

Sony представила полноразмерные беспроводные наушники WH-1000XM6 за $450

С улучшенным шумоподавлением.

Источник здесь и далее: Amelia Holowaty Krales / The Verge
Источник здесь и далее: Amelia Holowaty Krales / The Verge
  • Sony представила обновлённую версию своих беспроводных полноразмерных наушников, пишет The Verge. Цена — $449 (около 36 тысяч рублей по курсу ЦБ на 15 мая 2025 года), что на $50 дороже предыдущей модели.
  • Устройство может складываться для транспортировки в кейсе. Сам кейс стал меньше, вместо молнии — магнитная защёлка.
Sony представила полноразмерные беспроводные наушники WH-1000XM6 за $450
Sony представила полноразмерные беспроводные наушники WH-1000XM6 за $450
Sony представила полноразмерные беспроводные наушники WH-1000XM6 за $450
  • Оголовье стало шире и меньше давит на голову, отмечает издание. Амбушюры из искусственной кожи съёмные.
  • По словам Sony, наушники получили улучшенное шумоподавление и качество звука. В WH-1000XM6 установлено 12 микрофонов вместо восьми в предыдущей версии, уточняет Bloomberg. Есть преобразование стереозвука в пространственный.
  • Время работы на одном заряде осталось прежним — до 30 часов с шумоподавлением и до 40 часов без него. По словам компании, три минуты зарядки дадут до трёх часов работы. Пользователи могут заряжать устройство и слушать музыку одновременно. Доступные цвета — чёрный, серебристый и тёмно-синий.
Sony представила полноразмерные беспроводные наушники WH-1000XM6 за $450
Sony представила полноразмерные беспроводные наушники WH-1000XM6 за $450

Обзор The Verge

#новости

18
3
1
61 комментарий