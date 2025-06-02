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Евгения Евсеева
Техника

Холдинг Fplus представил прототип отечественной игровой консоли

Характеристики неизвестны.

  • Fplus показал его на конференции ЦИПР-2025. Это developer kit-версия — на ней есть операционная система и можно устанавливать и запускать игры для отладки консоли, пишет «Российская газета».
  • У прототипа три варианта, которые различаются размерами экрана, расположением кнопок и операционными системами — есть Alt OS, «Аврора» и Uncom OS.
  • Устройства могут запускать «современные релизы», пишет издание, но их конкретные технические характеристики не приводит.
  • Чтобы завершить создание консоли, нужно продолжить её разработку вместе с «центрами инноваций» — например, со «Сколково», а также учесть опыт «киберспортивного сообщества и гейминговой прессы».
Источник: «Российская газета»
Источник: «Российская газета»
  • В марте 2024 года Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства «игровых приставок и консолей».
  • Сценарии производства российской консоли должен разработать «Сколтех», её характеристики — холдинг Fplus, процессор — «Эльбрус». В её разработке были заинтересованы «Ростелеком» и «Бештау».

#новости

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