Холдинг Fplus представил прототип отечественной игровой консоли

Характеристики неизвестны.Fplus показал его на конференции ЦИПР-2025. Это developer kit-версия — на ней есть операционная система и можно устанавливать и запускать игры для отладки консоли, пишет «Российская газета».У прототипа три варианта, которые различаются размерами экрана, расположением кнопок и операционными системами — есть Alt OS, «Аврора» и Uncom OS.Устройства могут запускать «современные релизы», пишет издание, но их конкретные технические характеристики не приводит.Чтобы завершить создание консоли, нужно продолжить её разработку вместе с «центрами инноваций» — например, со «Сколково», а также учесть опыт «киберспортивного сообщества и гейминговой прессы».Источник: «Российская газета»В марте 2024 года Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства «игровых приставок и консолей».Сценарии производства российской консоли должен разработать «Сколтех», её характеристики — холдинг Fplus, процессор — «Эльбрус». В её разработке были заинтересованы «Ростелеком» и «Бештау».#новости