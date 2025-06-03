Meta* отложила разработку Quest 4 в пользу «сверхлёгкой» гарнитуры — UploadVR

Устройство под кодовым названием Puffin якобы планируют выпустить к концу 2026 года.Компания отказалась от разработки устройств под кодовыми названиями Pismo Low и Pismo High, которые могли бы войти в серию Quest 4, пишет UploadVR со ссылкой на источники. Издание предполагает, что следующая «традиционная» гарнитура Quest не появится до 2027 года.Вместе с тем Meta* якобы ускорила разработку «сверхлёгкой» гарнитуры, которая также будет работать по управлением Horizon OS. Кодовое название устройства, которое рассчитывают выпустить к концу 2026 года, — Puffin.О гарнитуре смешанной реальности Puffin ещё в августе 2024 года писало The Information. По его данным, устройство будет напоминать «громоздкие очки» весом менее 110 г. Такой вес, вероятно, обусловлен тем, что батарея и процессор будут отдельно от очков. У Puffin также не будет контроллеров.Технический директор Meta* Эндрю Босворт подтверждал The Verge сообщения The Information о разработке гарнитуры смешанной реальности в форме очков.Шлем виртуальной и смешанной реальности Quest 3 компания представила в 2023 году. Годом позже — гарнитуру Quest 3S, тогда же свернув производство Quest 2 и Quest Pro. Кроме того, Meta* выпускает «умные» очки Ray-Ban. Quest 3S. Источник: The Verge*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости