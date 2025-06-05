В Минцифры поддержали предустановку отечественных ОС на ноутбуки, продающиеся в России

Но для смартфонов регулятор увидел «большие риски».Источник изображения: «ГК Астра»Предложение выдвинул управляющий партнер ИТ-холдинга Fplus Алексей Мельников. Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что реализовать идею «довольно легко», если она поможет увеличить долю местных решений, пишут «Ведомости».Мельников предложил обязать ритейлеров и маркетплейсы, в том числе DNS, Ozon и Wildberries, обеспечивать предустановку хотя бы одной российской ОС на все ноутбуки, продаваемые в рознице. В числе возможных вариантов он назвал «Альт» («Базальт СПО»), Astra Linux («ГК Астра») и Red OS («Ред софт»). При этом Windows может оставаться, но отечественная система должна быть обязательной.Он также предложил распространить меру на смартфоны по аналогии с китайской HarmonyOS. В России такими решениями могли бы стать «Аврора» (ОМП, «дочка» «Ростелекома») и Red OS Mobil. Однако Шадаев не поддержал инициативу, указав на риски, среди которых — снижение объёмов им��орта.Wildberries уточнил, что уже продаёт устройства на отечественных ОС, а их приложение теперь доступно в RuStore для «Авроры». В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили наличие компьютеров с российскими ОС в продаже и стабильный интерес к ним — в основном со стороны бизнеса, образования и госзаказчиков. При этом массовый потребитель по-прежнему «ориентирован на привычные программные экосистемы».Мельников отметил, что механизм может быть схож с действующими правилами по предустановке российских приложений: производители будут обязаны включать отечественную ОС, а пользователь выберет, с какой работать. Он назвал это эффективным способом познакомить пользователей с российским ПО.По данным «М.Видео-Эльдорадо», в 2024 году в России продали 3,9 млн ноутбуков на 242 млрд рублей — рост на 9% в денежном и на 6% в количественном выражении. Средняя цена — 62 100 рублей. По оценке Fplus, доля ноутбуков с российскими ОС составляет 2-3% на рынке, в корпоративном сегменте — до 7%.В ноябре 2022 года Минцифры провело опрос бизнеса для выбора «целевых» отечественных операционных систем. По итогам выделили три системы: Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС» — все они базируются на Linux.В 2023 году «Ъ» узнал, что Минцифры разрабатывает нормативные документы, которые переложат на ритейлеров предустановку российского ПО на импортные компьютеры. В ведомстве тогда не ответили на вопросы издания.#новости