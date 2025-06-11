Snap выпустит очки дополненной реальности Specs в 2026 году — раньше, чем Meta*

Они будут стоить около $300 (23,7 тысячи рублей по курсу ЦБ на 11 июня 2025 года), полагает The Verge.Модель Spectacles для разработчиков. Источник изображения: Nalani Hernandez-Melo / The VergeSpecs будут компактнее и легче версии Spectacles для разработчиков. Как и прототип, очки работают на ОС Snap и управляются жестами. Внешний аккумулятор не потребуется, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.Модель Specs появится раньше, чем аналогичное устройство от Meta* под кодовым названием Artemis, релиз которого намечен на 2027 год.В базовой комплектации Specs выйдут в чёрном цвете. По словам гендиректора Snap Эвана Шпигеля, позже могут появиться «специальные версии». Стоимость и характеристики не раскрываются, но устройство будет стоить дешевле Apple Vision Pro, которые стоят $3499.Specs получат встроенного ИИ-ассистента, поддержку игр с друзьями и режим «рабочего пространства» для просмотра сайтов и видео. По словам Шпигеля, компания сосредоточена на функциях, которые недоступны на смартфонах.Очки будут интегрированы с ИИ-моделями от OpenAI и Google. Это позволит дополненную реальность (AR) более интерактивной, «реагирующей на действия пользователей в реальном времени». В устройстве также будет поддержка перевода текста, конвертация валют и рекомендации рецептов на основе содержимого холодильника — они уже есть в версии для разработчиков.Snap уже несколько лет работает над умными очками, но прежние версии были ориентированы на фото- и видеосъёмку, а не на дополненную реальность. Компания решила ускорить выход полноценного устройства для пользователей на фоне успеха Meta* с линейкой Ray-Ban, отмечает агентство.*Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости