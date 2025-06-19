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Таня Боброва
Техника

Российский разработчик ПО «Ред софт» договорился о выпуске смартфонов и ноутбуков с китайской Passion

В том числе смартфона-«раскладушки».

  • «Ред софт» договорился о создании совместного предприятия Red International с китайским производителем Passion, рассказали в российской компании.
  • Оно займётся продвижением продукции Passion, интегрированной с программными решениями «Ред Софт», в России и Китае. В «ближайшие планы» совместного предприятия также входит локализация производства.
  • Партнёры планируют выпускать ноутбуки, планшеты, смартфоны, «умные» очки и другие устройства на базе «Ред ОС» и «Ред ОС М». В том числе — смартфон со складным экраном на процессоре Mediatek, уточняют «Ведомости». Его дизайн разработают совместно.
  • Первый магазин с устройствами компания планирует открыть в конце лета 2025 года в московском ТЦ «Афимолл».
  • Ключевое отличие с китайскими партнёрами от сотрудничества с другими компаниями — выход на b2c-рынок, отмечает газета. Сейчас устройства с «Ред ОС М» продают в корпоративном секторе: с момента старта продаж год назад реализовали около 10 тысяч штук.

#новости

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