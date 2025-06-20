Meta* представила «умные» очки Oakley по цене от $399

Компания заявляет, что они созданы для спортсменов.Источник здесь и далее: Meta* / The VergeКомпания рассказала в своём блоге о выпуске Oakley Meta* HSTN в дизайне очков Oakley HSTN. Устройство оснащено камерой на 12 МП, которая также позволит снимать видео в 3K, и встроенными в оправу динамиками и микрофонами. Степень защиты от воды — IPX4.По словам компании, очки могут работать на одном заряде до пяти часов в режиме прослушивания музыки, до восьми часов «при обычном использовании» и до 19 часов в режиме ожидания. Зарядка в кейсе до 50% займёт около 20 минут.Как в «умных» очках Meta* Ray-Ban, устройство поддерживает функции Meta* AI. Пользователи могут уточнить информацию у ИИ-помощника — например, спросить о силе ветра, играя в гольф, — или попросить включить запись видео. Также можно отправлять сообщения и совершать звонки.Лимитированная версия Oakley Meta* HSTN будет стоить $499 (около 39,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 20 июня 2025 года), предзаказ откроют с 11 июля 2025 года. Другие варианты очков появятся в продаже летом 2025 года по цене от $399 (примерно 31,3 тысячи рублей). Доступно шесть цветовых сочетаний оправы и линз, отмечает TechCrunch.Oakley Meta* HSTN будут представлены в США, Канаде, Великобритании, Франции, Испании, Австралии, Финляндии, Дании и некоторых других странах. Компания также планирует начать продажи устройства в Мексике, Индии и ОАЭ до конца 2025 года.*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России.#новости #meta #oakley