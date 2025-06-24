Samsung запланировала презентацию Galaxy Unpacked на 9 июля 2025 года

Вероятно, компания покажет смартфоны-раскладушки Galaxy Z Fold 7 и Flip 7.Мероприятие пройдёт в Нью-Йорке, онлайн-трансляция — на сайте Samsung и YouTube-канале компании. Начало — в 17:00 мск.Источник: Samsung Engadget рассчитывает, что компания покажет складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 — смартфоны-раскладушки традиционно анонсируют летом. Видеоролик-анонс подтверждает эти догадки, отмечает издание.Вероятно, покажут и Galaxy Z Fold Ultra с «бесшовной интеграцией ИИ-функций» и, возможно, «умные» часы Galaxy Watch 8, предполагало издание. По слухам, Samsung также работает над смартфоном Galaxy S25 FE. Модель может выйти осенью 2025 года, но официально анонсировать её могут летом.#новости #samsung