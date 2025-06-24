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Таня Боброва
Техника

Samsung запланировала презентацию Galaxy Unpacked на 9 июля 2025 года

Вероятно, компания покажет смартфоны-раскладушки Galaxy Z Fold 7 и Flip 7.

  • Мероприятие пройдёт в Нью-Йорке, онлайн-трансляция — на сайте Samsung и YouTube-канале компании. Начало — в 17:00 мск.
Источник: Samsung
  • Engadget рассчитывает, что компания покажет складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 — смартфоны-раскладушки традиционно анонсируют летом. Видеоролик-анонс подтверждает эти догадки, отмечает издание.
  • Вероятно, покажут и Galaxy Z Fold Ultra с «бесшовной интеграцией ИИ-функций» и, возможно, «умные» часы Galaxy Watch 8, предполагало издание. По слухам, Samsung также работает над смартфоном Galaxy S25 FE. Модель может выйти осенью 2025 года, но официально анонсировать её могут летом.

#новости #samsung

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