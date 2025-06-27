«Яндекс» выпустил портативные колонки Commo Stage

Всего — две модели.Источник здесь и далее: «Яндекс»Колонки выпускает «Яндекс Фабрика». Первая — Commo Stage 30. Мощность — 30 Вт. Подойдёт для встречи на пикнике или уличной вечеринке, считают в компании. Время автономной работы — до 15 часов.Commo Stage 30Вторая — Commo Stage 5. Это маленькая колонка мощностью 5 Вт. Использовать можно дома, на работе или в дороге. Без подзарядки может работать до десяти часов.Commo Stage 5Колонки выполнены в четырёх цветах: серо-зелёном, лавандовом, чёрном и «льняном». В комплект входят кабель USB-C, а также ремешок и карабин.С колонки можно принимать звонки благодаря встроенному микрофону. Также можно объединить между собой два устройства одной модели, чтобы создать стереопару. Всего можно соединить до десяти колонок.Стоимость Commo Stage 5 — 3490 рублей, а Commo Stage 30 — 6990 рублей.#новости #яндекс #commo