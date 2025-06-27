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Евгения Евсеева
Техника

«Яндекс» выпустил портативные колонки Commo Stage

Всего — две модели.

Источник здесь и далее: «Яндекс»
Источник здесь и далее: «Яндекс»
  • Колонки выпускает «Яндекс Фабрика». Первая — Commo Stage 30. Мощность — 30 Вт. Подойдёт для встречи на пикнике или уличной вечеринке, считают в компании. Время автономной работы — до 15 часов.
Commo Stage 30
Commo Stage 30
  • Вторая — Commo Stage 5. Это маленькая колонка мощностью 5 Вт. Использовать можно дома, на работе или в дороге. Без подзарядки может работать до десяти часов.
Commo Stage 5
Commo Stage 5
  • Колонки выполнены в четырёх цветах: серо-зелёном, лавандовом, чёрном и «льняном». В комплект входят кабель USB-C, а также ремешок и карабин.
  • С колонки можно принимать звонки благодаря встроенному микрофону. Также можно объединить между собой два устройства одной модели, чтобы создать стереопару. Всего можно соединить до десяти колонок.
  • Стоимость Commo Stage 5 — 3490 рублей, а Commo Stage 30 — 6990 рублей.

#новости #яндекс #commo

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