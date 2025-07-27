Haier показала гуманоидного робота на платформе с колёсиками для выполнения домашних дел

Правда, в проморолике им пока управляют дистанционно.Источник: IT HomeКитайский бренд бытовой техники показал робота HIVA в своём блоге в Weibo. Как пишет IT Home, рост робота — 165 см, вес — 70 кг. Он имеет 44 степени свободы (характеристика, определяющая способность к подвижности).В проморолике робот включает кофеварку, готовит, разгружает стиральную машину, гладит и выполняет другие домашние обязанности. Компания признала, что в видео роботом дистанционно управляли инженеры — это часть обучения и накопления данных.Источник: Haier В марте 2025 года Haier Brothers Robotics Technology и Beijing Xingdong Jiyuan Technology подписали стратегическое соглашение для разработки домашнего робота. IT Home пишет, что силуэт показанного тогда устройства напоминает HIVA.Пользователь CyberRobo отметил в X сходство HIVA с роботом Q5 от Robotera, которого уже тестировали в одном из торговых центров. Haier — инвестор Robotera.Валерия ИльинаТехника10:53Паяют, потеют и готовят яйца пашот: что уже умеют боты-гуманоиды и к чему их готовят разработчики из Boston Dynamics и Tesla Амбиций много — тушить с их помощью пожары, покорять космос и постигать смысл жизни.#новости