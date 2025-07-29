Индия впервые экспортировала в США больше смартфонов, чем Китай

Последний за год упал с первой строчки на третью.Источник: BloombergВо втором квартале 2025 года Индия стала крупнейшим производителем смартфонов для США, заняв 44% рынка, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Canalys.Это связано с увеличением объёмов производства в Индии продукции Apple, отмечает издание. Во втором квартале 2025-го на индийских заводах произвели «втрое» больше устройств Apple, чем за аналогичный период прошлого года.Apple и другие компании переносят производство из Китая в другие страны, чтобы снизить риски, связанные с геополитической напряжённостью и введением пошлин.Второе место среди поставщиков смартфонов на рынок США занял Вьетнам (30%), где сосредоточено производство продукции южнокорейской Samsung.Китай расположился на третьей строчке, хотя в 2024-м лидировал по производству смартфонов для американского рынка. Его доля год к году упала с 61% до 25%.Доля экспорта смартфонов на американский рынок во втором квартале 2024-го и 2025-го. Источник: CanalysВ апреле 2025 года СМИ сообщали, что Apple запланировала перенести производство большинства iPhone для американского рынка в Индию к концу 2026 года.#новости