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Данила Бычков
Техника

Индия впервые экспортировала в США больше смартфонов, чем Китай

Последний за год упал с первой строчки на третью.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Во втором квартале 2025 года Индия стала крупнейшим производителем смартфонов для США, заняв 44% рынка, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Canalys.
  • Это связано с увеличением объёмов производства в Индии продукции Apple, отмечает издание. Во втором квартале 2025-го на индийских заводах произвели «втрое» больше устройств Apple, чем за аналогичный период прошлого года.
  • Apple и другие компании переносят производство из Китая в другие страны, чтобы снизить риски, связанные с геополитической напряжённостью и введением пошлин.
  • Второе место среди поставщиков смартфонов на рынок США занял Вьетнам (30%), где сосредоточено производство продукции южнокорейской Samsung.
  • Китай расположился на третьей строчке, хотя в 2024-м лидировал по производству смартфонов для американского рынка. Его доля год к году упала с 61% до 25%.
Доля экспорта смартфонов на американский рынок во втором квартале 2024-го и 2025-го. Источник: Canalys
Доля экспорта смартфонов на американский рынок во втором квартале 2024-го и 2025-го. Источник: Canalys
  • В апреле 2025 года СМИ сообщали, что Apple запланировала перенести производство большинства iPhone для американского рынка в Индию к концу 2026 года.

#новости

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