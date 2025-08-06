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Данила Бычков
Техника

Видео: китайский разработчик Unitree показал робота A2 Stellar Hunter

Он может преодолевать до 20 км и непрерывно идти до пяти часов.

Источник: Unitree Robotics
  • A2 Stellar Hunter выглядит как «механическая собака» и весит около 37 кг. На опубликованном компанией видео робот забирается в горы, бегает по пересечённой местности и крутиться на одной «ноге».
  • A2 может нести до 25 кг груза, в статичном положении может выдержать до 100 кг. При полной нагрузке он может непрерывно идти три часа, преодолевая за это время 12,5 км. Без нагрузки A2 способен идти пять часов — около 20 км. Цена новой модели пока неизвестна.
  • Максимальная скорость A2 — пять метров в секунду. По словам разработчиков, робот может работать при температурах от -20°C до 55°C. Он оснащён HD-камерой и широкоугольным лидаром для сканирования окружающей среды.
  • В июле 2025 года Unitree представила гуманоидного робота R1 по цене от $5900 (около 472 тысяч рублей по курсу ЦБ на 6 августа 2025-го). Он оснащён мультимодальной ИИ-моделью с распознаванием голоса и изображений.

#новости #роботы #unitree

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