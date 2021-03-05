Рубрика развивается при поддержке HP logo Advertisement
Техника
Евгения Евсеева

Razer представила «умные» очки с динамиками в дужках и микрофоном Статьи редакции

Похожие очки Echo Frames есть у Amazon — но стоят на $50 дороже.

12 12 комментариев
1100 просмотров

Устройством можно управлять с помощью сенсорных кнопок на внешней стороне дужки очков — в них встроены всенаправленный микрофон и динамики. Среди предлагаемых функций — воспроизведение музыки, принятие или отклонение звонков и активация голосового помощника.

Очки синхронизируются с помощью Bluetooth, время автономной работы устройства — до 5 часов, и две недели — когда его не используют. Устройство под названием Anzu уже доступно для заказа в США по цене $199,99 (14,8 тысяч рублей).

Кроме того, устройство предлагает фильтрацию синего света и ультрафиолетового излучения. Очки доступны в нескольких вариантах — разных размеров и с линзами разной формы.

  • Похожие очки Echo Frames со встроенными микрофонами и направленными динамиками для общения с голосовым помощником Alexa есть у Amazon. Компания впервые представила устройство в сентябре 2019 года, а в ноябре 2020 года запустила продажи для всех по $249,99.

#новость #razer

12 12 комментариев
4
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","razer"], "comments": 12, "likes": 4, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 217072, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 05 Mar 2021 19:11:50 +0300", "is_special": false }
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Щукин

2

Какая-то чушь

Ответить

Евгений Рогов

0

Мне кажется, что Apple AirPods просто встроили в очки?

Ответить

Олег Крегонин

Евгений
0

Плюс минус да

Ответить

Killer

Евгений
0

Кажется. Google Glass, глянь.

Ответить

Евгений Рогов

Killer
0

В Гугл очках был экранчик. Тут про экранчик ни слова.

Ответить

Killer

Евгений
0

Тут тоже самое.

Ответить

Евгений Рогов

Killer
0

Где тут экран?

Ответить

Killer

Евгений
0

Он теперь вместо линзы.

Ответить

Олег Крегонин

0

Выглядят очень массивно

Ответить

Игорь Рачук

0

Ооопа! Ну здарова, очкарик! 

Ответить

Дима Чудес

0

Мой опыт использования Razor в 2021 году:

1. Купил беспроводные наушники RAZER NARI ESSENTIAL - 10 000р, через 3 недели перестало работать левое ухо. Возврат, сижу неделю без наушников играю
2. Купил клавиатуру RAZER BLACKWIDOW V3 TENKEYLESS - 10 000р, из коробки двойные нажатия. Возврат, играю на запасной клаве от мака 

В виджете сообщения на главном сайте общаются малолетние сотрудники без опыта. В сообществе ВК стоило написать о проблемах, на меня посыпался хейт в стиле сам дебил

Ну и конечно на сайте постоянно отсутствуют нормальные модели клавиатур, например с бесшумными свитчами

Все что приобрел за 20 тысяч это один геморрой, геймерс фор геймерс как говорится

Ответить

Nekton

0

Юзабилити будет хромать. На улице будет не слышно - не позвонить, музон не послушать. В машине или дома можно будет слышать себя при звонке, или даже так - собеседник будет слышать свой голос в эхе. Микрофон рядом с динамиком это идея не из лучших. 
Фиг знает как это будет реализовано в этой модели, но схожие устройства работают как описал выше.
Линзы тоже надо понимать чьи, какая длина волны блокируется в сине-фиолетовом спектре. С поляризацией вопрос открытый на повскдневку - европейские офтальмологи и в сз очках то не считают это плюсом.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

RUVDS
Подписан
Отписаться
Бесплатные переводные татуировки для девушек-айтишниц — как мы решили хакнуть 8 марта и раздать подарки всем
Наш друг Антон Верт каждый год публикует подборку мерча, которые IT-компании дарили своим сотрудникам. Это вдохновило н…
2
Admitad
Подписан
Отписаться
Что покупали и сколько тратили россияне в 2020 году
Каким был 2020 год для партнерского маркетинга? Партнерская сеть Admitad изучила, на какие суммы россияне покупали онла…
0
Академия Ростеха
Подписан
Отписаться
Елена Романова — о будущем технических профессий
Технологии в производстве постоянно меняются, а вместе с ними меняется и рынок труда. Сейчас требования к техническому…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Ann Lukashenko
за день
Если все физики увидят и поймут, сколько налогов с их доходов уходит государству, будет бунт). Поэтому переложили на работодателей, за них редко кто переживает из работников.
Минцифры задумало обязать иностранные компании, нанимающие российских разработчиков ПО, платить налоги с их зарплат
Nikolay Werner
за неделю
> Далее я делаю зарядку и слушаю подкаст обычно Ted Talks, это короткие выступления на 5-10 минут с экспертами на разные темы. Долгие эксперименты с образом жизни привели к тому, что во время утреннего и вечернего…
Здоровые утренние привычки за 30 минут

Комментарии

Семен Смирнов

Собственный планировщик из…

Степан Воронцов

ivi отчитался о росте платящей…

Sergey Furtaev

Основатели Fix Price стали…

Андрей Васильев

Нижняя палата конгресса Аризоны…

3216q114

Основатели Fix Price стали…

Николай Кузнецов

«Фермы готовы покупать…

Nekton

Razer представила «умные» очки…

Андрей Васильев

«Если это выглядит как утка, то…

Андрей Васильев

Нижняя палата конгресса Аризоны…

Илья М

Основатели Fix Price стали…

Костя Жажиев

«Кинопоиск» закрыл сервис…

Get Money

Нижняя палата конгресса Аризоны…

Igor Filippov

Основатели Fix Price стали…

Sergey Furtaev

Основатели Fix Price стали…

Андрей Васильев

«Если это выглядит как утка, то…

Get Money

Нижняя палата конгресса Аризоны…

Андрей Васильев

Нижняя палата конгресса Аризоны…

Илья М

Силиконовый рай для тех кому…

3216q114

Основатели Fix Price стали…

Vladimir Batenev

Видео как инструмент маркетинга…
null