Razer представила «умные» очки с динамиками в дужках и микрофоном Статьи редакции
Похожие очки Echo Frames есть у Amazon — но стоят на $50 дороже.
Устройством можно управлять с помощью сенсорных кнопок на внешней стороне дужки очков — в них встроены всенаправленный микрофон и динамики. Среди предлагаемых функций — воспроизведение музыки, принятие или отклонение звонков и активация голосового помощника.
Очки синхронизируются с помощью Bluetooth, время автономной работы устройства — до 5 часов, и две недели — когда его не используют. Устройство под названием Anzu уже доступно для заказа в США по цене $199,99 (14,8 тысяч рублей).
Кроме того, устройство предлагает фильтрацию синего света и ультрафиолетового излучения. Очки доступны в нескольких вариантах — разных размеров и с линзами разной формы.
- Похожие очки Echo Frames со встроенными микрофонами и направленными динамиками для общения с голосовым помощником Alexa есть у Amazon. Компания впервые представила устройство в сентябре 2019 года, а в ноябре 2020 года запустила продажи для всех по $249,99.
Мне кажется, что Apple AirPods просто встроили в очки?
В Гугл очках был экранчик. Тут про экранчик ни слова.
Мой опыт использования Razor в 2021 году:
1. Купил беспроводные наушники RAZER NARI ESSENTIAL - 10 000р, через 3 недели перестало работать левое ухо. Возврат, сижу неделю без наушников играю
2. Купил клавиатуру RAZER BLACKWIDOW V3 TENKEYLESS - 10 000р, из коробки двойные нажатия. Возврат, играю на запасной клаве от мака
В виджете сообщения на главном сайте общаются малолетние сотрудники без опыта. В сообществе ВК стоило написать о проблемах, на меня посыпался хейт в стиле сам дебил
Ну и конечно на сайте постоянно отсутствуют нормальные модели клавиатур, например с бесшумными свитчами
Все что приобрел за 20 тысяч это один геморрой, геймерс фор геймерс как говорится
Юзабилити будет хромать. На улице будет не слышно - не позвонить, музон не послушать. В машине или дома можно будет слышать себя при звонке, или даже так - собеседник будет слышать свой голос в эхе. Микрофон рядом с динамиком это идея не из лучших.
Фиг знает как это будет реализовано в этой модели, но схожие устройства работают как описал выше.
Линзы тоже надо понимать чьи, какая длина волны блокируется в сине-фиолетовом спектре. С поляризацией вопрос открытый на повскдневку - европейские офтальмологи и в сз очках то не считают это плюсом.
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