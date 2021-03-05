Похожие очки Echo Frames есть у Amazon — но стоят на $50 дороже.

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Устройством можно управлять с помощью сенсорных кнопок на внешней стороне дужки очков — в них встроены всенаправленный микрофон и динамики. Среди предлагаемых функций — воспроизведение музыки, принятие или отклонение звонков и активация голосового помощника.

Очки синхронизируются с помощью Bluetooth, время автономной работы устройства — до 5 часов, и две недели — когда его не используют. Устройство под названием Anzu уже доступно для заказа в США по цене $199,99 (14,8 тысяч рублей).

Кроме того, устройство предлагает фильтрацию синего света и ультрафиолетового излучения. Очки доступны в нескольких вариантах — разных размеров и с линзами разной формы.