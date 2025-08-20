Google представила часы Pixel Watch 4 с «куполообразным» экраном и наушники Pixel Buds 2a

Компания показала устройства на ежегодной презентации.Источник: Allison Johnson / The VergeЧасы Pixel Watch 4По словам компании, Pixel Watch 4 получили самое крупное обновление за всё время. У часов «куполообразный» дисплей Actua 360 с пиковой яркостью до 3000 нит. Благодаря этому изображения на часах лучше видно даже под прямыми солнечными лучами, говорят в Google.Диаметр экрана в двух вариантах — 41 мм (вес устройства без ремешка — 31 г) и 45 мм (36,7 г).Ёмкость аккумулятора — 325 мА·ч или 455 мА·ч в зависимости от версии. Это даст до 30 или 40 часов автономной работы соответственно при непрерывно включённом дисплее, утверждает компания. Есть быстрая зарядка: до 50% за 15 минут. Дисплей и аккумулятор — съёмные: их можно заменить при необходимости.Часы работают на чипе Snapdragon W5 Gen 2 и Wear OS 6.0. Степень защиты от воды и пыли — IP68. По словам компании, устройство выдержит погружение на глубину до 50 м.Среди «главных ИИ-обновлений» The Verge называет «фитнес-тренера» на базе Gemini, который должен появиться в октябре 2025 года. По плану, он будет корректировать рекомендации по тренировкам в зависимости от качества сна или, например, если пользователь сообщил о травме. В LTE-версии появился спутниковый режим Satellite SOS для вызова экстренных служб.Часы с экраном 41 мм стоят от $349 (около 28 тысяч рублей по курсу ЦБ на 20 августа 2025 года), с 45 мм — от $399 (32 тысячи рублей). Компания открыла предзаказы, в продаже — с 9 октября 2025 года, уточняет TechCrunch.Видеообзор от The VergeНаушники Pixel Buds 2aPixel Buds 2a получили чип Tensor A1, который обеспечивает лучшую обработку звука и шумоподавление, и поддержку возможностей Gemini. Степень защиты от воды — IP54 (устройство защищено от брызг).Источник: GoogleЕсть активное шумоподавление с технологией Silent Seal 1.5 и «режим прозрачности». В каждом наушнике установлено по два микрофона, сенсорные датчики для управления музыкой, вызовами и голосовым помощником и датчик для определение наличия наушника в ухе.Время автономной работы: до 10 часов в режиме прослушивания музыки без активного шумоподавления и до семи часов с ним. Пять минут зарядки в кейсе дадут до часа прослушивания музыки с включённым шумоподавлением.Pixel Buds 2a стоят $129 (10,4 тысячи рублей). Компания открыла предзаказ, в продаже — с 9 октября 2025 года.Источник: GoogleТаня БоброваТехникавчераGoogle представила смартфоны Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL и «раскладушку» Pixel 10 Pro Fold С магнитной зарядкой Pixelsnap и на чипе Tensor G5.#новости #google