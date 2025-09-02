Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Техника

Ритейлеры стали просить клиентов подписать документ об отсутствии претензий при покупке iPhone без RuStore — ТАСС

Отсутствие российского магазина приложений на устройстве считается теперь его недостатком.

  • Об этом пишет ТАСС. В каких именно магазинах просят подписать документ, агентство не уточняет.
  • В документе говорится, что «товар имеет недостаток: невозможно установить и использовать единый магазин приложений (RuStore)». Там же — что потребителя уведомили о «недостатке», он с ним согласен и не вправе «предъявлять требования в связи с его наличием».
Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон об обязательной предустановке RuStore на смартфоны и планшеты, в том числе на iPhone. «Единый магазин приложений» доступен только на Android.
  • С той же даты обязательным для предустановки на все продаваемые в России смартфоны стал мессенджер Max. Он заменит «VK Мессенджер».

#новости #rustore

25
1
1
78 комментариев