Финская Polar представила фитнес-браслет Loop за $190 — аналог Whoop

Но работает без подписки. Браслет Polar LoopБраслет Polar Loop оснащён встроенными датчиками для отслеживания физической активности, сна и общего состояния здоровья, пишет PCMag. Например, он измеряет пульс, а также оценивает степень «восстановления» организма.У устройства нет экрана — следить за показателями нужно через мобильное приложение Polar Flow. Других подробностей о возможностях Polar Loop не приводят.Внешне он напоминает «умный браслет» компании Whoop 5.0, выпущенный в мае 2025 года, отмечает издание. Одним из главных отличий в Polar называют отсутствие подписки.Стоимость Loop в рамках предзаказа составляет $190 (15,3 тысячи рублей по курсу ЦБ на 3 сентября 2025 года). В цену входят как сам браслет, так и все доступные в нём функции.Стоимость Whoop 5.0 на официальном сайте начинается от €49 (4500 рублей). В США, Австралию, Европу и некоторые азиатские страны компания доставит устройство бесплатно, но, чтобы гаджет работал, нужно купить одну из трёх типов подписки: за $199, $239 или $359 в год.Валерия ИльинаТехника27 июня«Умный» браслет Whoop 5.0: отзывы пользователей и отличия от предыдущей версии За какими показателями следит гаджет, который рекламирует Роналду.#новости #polarloop