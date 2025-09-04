Samsung представила смартфон Galaxy S25 FE и планшеты Galaxy Tab S11 и S11 Ultra

Компания провела ежегодную презентацию Galaxy Unpacked.Samsung Galaxy S25 FE (Fan Edition)Фото SamsungСмартфон стал тоньше и легче предыдущей модели, отмечает The Verge. Его толщина составляет 7,4 мм, а вес — 190 г. В остальном дизайн устройства «практически» не изменился.Смартфон оснащён 10-ядерным процессором Exynos 2400 с частотой 3,21 ГГц, оперативной памятью на 8 ГБ, и встроенной на 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от комплектации. Дисплей — Dynamic AMOLED 2X размером 6,7 дюйма с динамической частотой обновления кадров (60-120 Гц) и яркостью до 1900 нит. Влагозащита — IP68. Ёмкость аккумулятора составляет 4900 мА·ч. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 45 Вт, а также беспроводную зарядку. Блок из трёх задних камер остался без изменений: широкоугольный объектив на 50 МП, сверхширокоугольный на 12 МП и телеобъектив на 8 МП. Разрешение фронтальной камеры увеличили с 10 до 12 МП.Galaxy S25 FE станет первым смартфоном Samsung с оболочкой One UI 8 для Android 16. Другие модели линейки получат её в ближайшие недели.Обновление включает новые инструменты ИИ, в том числе поддержку мультимодального режима в Gemini, а также функцию параллельного перевода речи во время звонков и ассистента для работы с текстом.Samsung заявляет, что будет поддерживать Galaxy S25 FE обновлениями ОС и безопасности в течение семи лет.Galaxy S25 FE доступен в четырёх цветах: синем, голубом, чёрном и белом. Цена — от $649 (около 52,5 тысячи рублей по курсу ЦБ на 4 сентября 2025 года)Galaxy Tab S11 и S11 UltraОба планшета выполнены из армированного алюминия и защищены от пыли и влаги по стандарту IP68. Размер Tab S11 составляет 11 дюймов, S11 Ultra — 14,6 дюйма.Каждая из моделей стала примерно на 30 г легче предшественников. Толщина S11 Ultra также уменьшилась до 5,1 мм, при этом объём аккумулятора увеличился до 400 мА·ч, до 11600 мА·ч.Планшеты оснащены 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 9400+ с частотой 3,77 ГГц. Размер оперативной памяти в S11 составляет 12 ГБ, в S11 Ultra — от 12 до 16 ГБ. Дисплеи — AMOLED с частотой 120 Гц и яркостью до 1600 нит.S11 Ultra. Фото The VergeПомимо этого, компания обновила стилус S Pen, Он получил шестиугольную рукоятку, которая по стилю напоминает карандаш, отмечает The Verge.Фото The VergeПланшеты также получат обновление ОС с ИИ-функциям. А все приложения можно будет открывать в отдельных окнах с настройкой размера и положения на экране.Стоимость Tab S11 начинается от $800 (около 64,5 тысячи рублей), Tab S11 Ultra — от $1200 (97 тысяч рублей).Таня БоброваТехника22 янвSamsung анонсировала смартфоны Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra В России ритейлеры открыли предзаказ по цене от 100 тысяч рублей.#новости #samsung