Samsung представила смартфон Galaxy S25 FE и планшеты Galaxy Tab S11 и S11 Ultra

Смартфон стал тоньше и легче предыдущей модели, отмечает The Verge. Его толщина составляет 7,4 мм, а вес — 190 г. В остальном дизайн устройства «практически» не изменился.

Смартфон оснащён 10-ядерным процессором Exynos 2400 с частотой 3,21 ГГц, оперативной памятью на 8 ГБ, и встроенной на 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от комплектации.

Дисплей — Dynamic AMOLED 2X размером 6,7 дюйма с динамической частотой обновления кадров (60-120 Гц) и яркостью до 1900 нит. Влагозащита — IP68.

Ёмкость аккумулятора составляет 4900 мА·ч. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 45 Вт, а также беспроводную зарядку.