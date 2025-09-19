Популярное
Евгения Евсеева
Техника

Китайский производитель пылесосов Dreame, который собирается выпустить электромобиль «лучше, чем у Bugatti», намекнул на выход смартфона

Его должны представить «в скором времени».

Источник: Dreame
Источник: Dreame
  • Dreame опубликовал тизер будущего смартфона Dreame Space в своём официальном аккаунте в Weibo, пишет Gizmochina. По словам компании, устройство ещё не поступило в продажу, но уже собрало «множество» предзаказов.
  • Технические характеристики, внешний вид устройства и дата его выхода неизвестны. Сама компания отмечает, что её смартфон не похож «ни на один продукт на рынке».
  • Она обещает, что смартфон будет оснащён системой съёмки небесных объектов, которая позволяет снимать ночное небо, движущиеся облака и даже Млечный путь.
  • Dreame отметила, что уделит «особое» внимание «надёжности, безопасности и комфорту».
  • В августе 2025 года производитель пылесосов объявил о планах к 2027 году разработать электрический гиперкар, способный составить конкуренцию Bugatti Veyron. Пока о машине ничего не известно.

#новости #dreame

