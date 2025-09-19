Китайский производитель пылесосов Dreame, который собирается выпустить электромобиль «лучше, чем у Bugatti», намекнул на выход смартфона

Его должны представить «в скором времени».Источник: DreameDreame опубликовал тизер будущего смартфона Dreame Space в своём официальном аккаунте в Weibo, пишет Gizmochina. По словам компании, устройство ещё не поступило в продажу, но уже собрало «множество» предзаказов.Технические характеристики, внешний вид устройства и дата его выхода неизвестны. Сама компания отмечает, что её смартфон не похож «ни на один продукт на рынке».Она обещает, что смартфон будет оснащён системой съёмки небесных объектов, которая позволяет снимать ночное небо, движущиеся облака и даже Млечный путь.Dreame отметила, что уделит «особое» внимание «надёжности, безопасности и комфорту». В августе 2025 года производитель пылесосов объявил о планах к 2027 году разработать электрический гиперкар, способный составить конкуренцию Bugatti Veyron. Пока о машине ничего не известно.#новости #dreame