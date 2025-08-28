Популярное
Евгения Евсеева
Транспорт

Китайский производитель пылесосов Dreame объявил о планах выпустить электрический гиперкар и превзойти Bugatti

Характеристики будущего автомобиля компания пока не озвучивает.

Источник: CarNewsChina
  • Dreame планирует к 2027 году разработать электрический гиперкар, способный составить конкуренцию Bugatti Veyron, пишет CarNewsChina.
  • Компания объясняет, что у неё уже есть технология изготовления электродвигателей со скоростью вращения 200 тысяч оборотов в минуту. Пока её применяют в модели робота-пылесоса Dreame Z50 Station, но со временем она позволит «создать самую быструю в мире машину».
  • Гиперкар оснастят интеллектуальной системой с ИИ, адаптирующейся к привычкам и эмоциональному состоянию водителя. Также автомобиль интегрируют с системами «умного» дома и смартфонами.
  • Компания уже набрала для проекта команду из 1000 исследователей — как в области ИИ, так и традиционного машиностроения. В будущем она планирует расширять её.
  • CarNewsChina отмечает, что раньше Dreame сотрудничала с Xiaomi, которая уже выпускает электромобили — именно её опыт мог вдохновить компанию тоже пойти на такой шаг.
