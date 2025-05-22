Xiaomi официально представила электрический кроссовер YU7

Цены пока неизвестны. Компания показала электромобиль на своей ежегодной конференции. Всего в линейке три модели — YU7, YU7 Pro и YU7 Max.Длина машины — 5 м, ширина — 1,9 м, высота — 1,6 м. Пока доступно три цвета — красный, серый и зелёный. Позже представят ещё пять вариантов расцветки.Разгон с нуля до 100 км/ч — за 3,23 секунды, максимальная скорость — 253 км/ч. Запас хода у YU7 — 835 км, у YU7 Pro — 770 км, у YU7 Max — 760 км. Других деталей пока нет.Первый электромобиль Xiaomi представила в конце 2023 года — SU7. Максимальная скорость — 265 км/ч, запас хода — 800 км. Продажи открыли в марте 2024 года.В июле компания показала прототип спортивной версии SU7 — SU7 Ultra. В продажу модель поступила в первой половине 2025 года.#новости #xiaomi #электромобили