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Евгения Евсеева
Транспорт

Xiaomi официально представила электрический кроссовер YU7

Цены пока неизвестны.

  • Компания показала электромобиль на своей ежегодной конференции. Всего в линейке три модели — YU7, YU7 Pro и YU7 Max.
  • Длина машины — 5 м, ширина — 1,9 м, высота — 1,6 м. Пока доступно три цвета — красный, серый и зелёный. Позже представят ещё пять вариантов расцветки.
Xiaomi официально представила электрический кроссовер YU7
Xiaomi официально представила электрический кроссовер YU7
Xiaomi официально представила электрический кроссовер YU7
Xiaomi официально представила электрический кроссовер YU7
Xiaomi официально представила электрический кроссовер YU7
  • Разгон с нуля до 100 км/ч — за 3,23 секунды, максимальная скорость — 253 км/ч. Запас хода у YU7 — 835 км, у YU7 Pro — 770 км, у YU7 Max — 760 км. Других деталей пока нет.
  • Первый электромобиль Xiaomi представила в конце 2023 года — SU7. Максимальная скорость — 265 км/ч, запас хода — 800 км. Продажи открыли в марте 2024 года.
  • В июле компания показала прототип спортивной версии SU7 — SU7 Ultra. В продажу модель поступила в первой половине 2025 года.

#новости #xiaomi #электромобили

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