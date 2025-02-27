Xiaomi открыла продажи спортивного электромобиля SU7 Ultra

Пока в Китае, по цене от 529,9 тысячи юаней (около 6,2 млн рублей).Источник здесь и далее: Xiaomi, CarnewschinaXiaomi представила прототип SU7 Ultra в июле 2024 года и тогда же сообщила, что продажи запланированы на первую половину 2025 года. Теперь компания объявила об официальном старте продаж в Китае. Поставки начнут в апреле 2025 года, уточняет Carnewschina. Компания рассчитывает продать 10 тысяч машин в 2025 году.Стандартная версия стоит 529,9 тысячи юаней (около 6,2 млн рублей по курсу ЦБ на 27 февраля 2025 года). Также компания анонсировала варианты Racing Package и Nürburgring Nordschleife Limited Edition.SU7 Ultra — это четырёхдверный спортивный седан, который может развивать скорость до 350 км/ч. В машине установлены два электродвигателя V8 и один V6. Максимальная мощность — 1548 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч за 1,98 секунды, до 200 км/ч — за 5,86 секунды.Аккумулятор — «один из самых мощных среди выпускаемых серийно» CATL Qilin 2.0. По заявлениям компании, на зарядку от 10% до 80% понадобится 11 минут. Запас хода (по стандарту CLTC) — до 630 км. Тормозной путь со 100 км/ч до 0 — 30,8 м.Основа спорткара — представленный в 2023 году электромобиль SU7 Max. Автомобиль 5115 мм в длину, 1970 мм в ширину и 1465 мм в высоту. Доступно пять цветов кузова — светло-жёлтый, «космический серый», изумрудный, жемчужно-белый и чёрный.#новости #xiaomi