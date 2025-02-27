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Таня Боброва
Транспорт

Xiaomi открыла продажи спортивного электромобиля SU7 Ultra

Пока в Китае, по цене от 529,9 тысячи юаней (около 6,2 млн рублей).

Источник здесь и далее: Xiaomi, Carnewschina
Источник здесь и далее: Xiaomi, Carnewschina
  • Xiaomi представила прототип SU7 Ultra в июле 2024 года и тогда же сообщила, что продажи запланированы на первую половину 2025 года. Теперь компания объявила об официальном старте продаж в Китае. Поставки начнут в апреле 2025 года, уточняет Carnewschina. Компания рассчитывает продать 10 тысяч машин в 2025 году.
  • Стандартная версия стоит 529,9 тысячи юаней (около 6,2 млн рублей по курсу ЦБ на 27 февраля 2025 года). Также компания анонсировала варианты Racing Package и Nürburgring Nordschleife Limited Edition.
  • SU7 Ultra — это четырёхдверный спортивный седан, который может развивать скорость до 350 км/ч. В машине установлены два электродвигателя V8 и один V6. Максимальная мощность — 1548 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч за 1,98 секунды, до 200 км/ч — за 5,86 секунды.
  • Аккумулятор — «один из самых мощных среди выпускаемых серийно» CATL Qilin 2.0. По заявлениям компании, на зарядку от 10% до 80% понадобится 11 минут. Запас хода (по стандарту CLTC) — до 630 км. Тормозной путь со 100 км/ч до 0 — 30,8 м.
Xiaomi открыла продажи спортивного электромобиля SU7 Ultra
Xiaomi открыла продажи спортивного электромобиля SU7 Ultra
Xiaomi открыла продажи спортивного электромобиля SU7 Ultra
Xiaomi открыла продажи спортивного электромобиля SU7 Ultra
  • Основа спорткара — представленный в 2023 году электромобиль SU7 Max. Автомобиль 5115 мм в длину, 1970 мм в ширину и 1465 мм в высоту. Доступно пять цветов кузова — светло-жёлтый, «космический серый», изумрудный, жемчужно-белый и чёрный.
Xiaomi открыла продажи спортивного электромобиля SU7 Ultra
Xiaomi открыла продажи спортивного электромобиля SU7 Ultra
Xiaomi открыла продажи спортивного электромобиля SU7 Ultra
Варианты обивки кресел
Xiaomi открыла продажи спортивного электромобиля SU7 Ultra

#новости #xiaomi

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