Производитель «умных» колец Oura готовится закрыть инвестраунд на $875 млн при оценке в $10,9 млрд — Bloomberg

В конце 2024 года оценка составляла $5,2 млрд.Источник: Oura Oura Health Oy планирует закрыть раунд E к концу сентября 2025 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Общая сумма инвестиций ещё может вырасти до $900 млн. По словам собеседников издания, компания планирует направить средства на расширение производства и международной экспансии, а также инвестировать их в разработки.Оценка компании может составить примерно $10,9 млрд. Это вдвое больше той, что инвесторы давали в декабре 2024 года: тогда Oura привлекла $200 млн при оценке $5,2 млрд.Гендиректор Oura Том Хейл отказался прокомментировать привлечение инвестиций. Однако он отметил, что компания продала за всё время 5,5 млн колец. Для сравнения: на октябрь 2024-го показатель составлял 2,5 млн. По итогам 2025-го производитель планирует получить более $1 млрд выручки.Своё последнее устройство — кольцо Oura Ring 4 за $349 (около 29,2 тысячи рублей по курсу ЦБ на 22 сентября 2025 года) — компания представила в 2024 году. По словам Хейла, она «движется в сторону» ежегодных обновлений.