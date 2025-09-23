«Сбер» открыл продажи «умного» кольца — оно следит за показателями активности, сна и уровнем стресса

Цена — 25 тысяч рублей. Изображение «Сбера» Кольцо изготовлено из титанового сплава, а его внутренняя часть — из гипоаллергенного полимера, пишет «Код Дурова». Вес устройства — 5 грамм.Оно оснащено датчиками, которые отслеживают пульс, сатурацию (уровень кислорода в крови), физическую активность, фазы сна. На основе показателей алгоритмы «Сбера» создают «комплексные метрики» — качество сна, уровень стресса и ресурса организма.Все данные доступны в мобильном приложении. Там же пользователь может получить рекомендации от ИИ-бота «GigaChat». По словам «Сбера», он обучен на медицинских данных и даёт «квалифицированные советы по поддержанию здоровья».Цена устройства — 24 999 рублей. С 23 сентября 2025 года купить его могут те, кто до этого подписался на уведомление о старте продаж на сайте SberDevices. Продажи для всех откроют 24 сентября.Изображение «Сбера» #новости #сбер